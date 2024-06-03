Rheinmetall інвестує понад 180 млн євро в завод з виробництва снарядів у Литві
Київ • УНН
Німецький гігант військової промисловості Rheinmetall інвестує понад 180 мільйонів євро в будівництво заводу з виробництва артилерійських снарядів в Литві, що створить щонайменше 150 нових робочих місць.
Німецький гігант військової промисловості Rheinmetall інвестує понад 180 мільйонів євро в завод з виробництва снарядів в Литві, на ньому буде створено не менше 150 нових робочих місць, пише УНН з посиланням на LRT.
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Підписана міністром економіки та інновацій Литви Аушріне Армонайте відповідна інвестиційна угода увінчала десятимісячний процес переговорів з німецьким концерном, про що повідомило міністерство в понеділок.
"Створення заводу Rheinmetall у Литві є надзвичайно важливим кроком у відповідь на нагальні потреби нашої країни у сфері оборони та безпеки. Це допоможе забезпечити безперебійний доступ до найнеобхіднішої зброї та боєприпасів, оскільки продукцію, необхідну для європейської оборони, ми вироблятимемо самі", - ідеться у пресрелізі відомства.
Завод 155-мм артилерійських снарядів, який, як очікується, вироблятиме десятки тисяч снарядів на рік, отримав статус великого проекту. Очікується, що в найближчі тижні буде оголошено, де саме він буде побудований.
Імовірно, пише видання, завод буде побудований в Радвілішкіському районі, недалеко від Байсогали, на державній землі, яка наразі перебуває у віданні Литовського університету наук про здоров'я за договором про користування. Представники уряду підтвердили, що це одне з місць, які розглядаються для розміщення заводу.
Заступник міністра транспорту Литви Юлюс Скачкаускас заявив минулого тижня, що будівництво заводу Rheinmetall має розпочатися в жовтні цього року.
Доповнення
Rheinmetall, міністр економіки та інновацій Литви Аушріне Армонайте і міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас підписали протокол про наміри з будівництва заводу в квітні цього року, а переговори з Rheinmetall почалися в серпні минулого року.
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