Rheinmetall инвестирует более 180 млн евро в завод по производству снарядов в Литве

Немецкий гигант военной промышленности Rheinmetall инвестирует более 180 миллионов евро в завод по производству снарядов в Литве, на нем будет создано не менее 150 новых рабочих мест, пишет УНН со ссылкой на LRT.

Детали

Подписанное министром экономики и инноваций Литвы Аушрине Армонайте соответствующее инвестиционное соглашение, увенчало десятимесячный процесс переговоров с немецким концерном, о чем сообщило министерство в понедельник.

"Создание завода Rheinmetall в Литве является чрезвычайно важным шагом в ответ на насущные потребности нашей страны в сфере обороны и безопасности. Это поможет обеспечить бесперебойный доступ к самому необходимому оружию и боеприпасам, поскольку продукцию, необходимую для европейской обороны, мы будем производить сами", - говорится в прессрелизе ведомства.

Заводу по производству 155-мм артиллерийских снарядов, который, как ожидается, будет производить десятки тысяч снарядов в год, присвоен статус крупного проекта. Ожидается, что в ближайшие недели будет объявлено, где именно он будет построен.

Вероятно, пишет издание, завод будет построен в Радвилишкисском районе, недалеко от Байсогалы, на государственной земле, которая в настоящее время находится в ведении Литовского университета наук о здоровье по договору о пользовании. Представители правительства подтвердили, что это одно из рассматриваемых мест размещения завода.

Заместитель министра транспорта Литвы Юлюс Скачкаускас заявил на прошлой неделе, что строительство завода Rheinmetall должно начаться в октябре этого года.

Дополнение

Rheinmetall, министр экономики и инноваций Литвы Аушрине Армонайте и министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас подписали протокол о намерениях по строительству завода в апреле этого года, а переговоры с Rheinmetall начались в августе прошлого года.

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