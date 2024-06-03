Rheinmetall инвестирует более 180 млн евро в завод по производству снарядов в Литве

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Гетманцев нарушает Уголовный кодекс своими призывами к вмешательству в деятельность суда - Всеукраинская ассоциация судей в отставке
  •  31022 просмотра

Гетманцев нарушает Уголовный кодекс своими призывами к вмешательству в деятельность суда - Всеукраинская ассоциация судей в отставке

Эксклюзив
В Украине началась новая волна блокировки налоговых накладных, ГНС требует документы за два года - бухгалтер
  •  76719 просмотра

В Украине началась новая волна блокировки налоговых накладных, ГНС требует документы за два года - бухгалтер

Эксклюзив
Усиление экспортного контроля и санкций против рф - результат сотрудничества британских и украинских экспертов
  •  108693 просмотра

Усиление экспортного контроля и санкций против рф - результат сотрудничества британских и украинских экспертов

Эксклюзив
Инициаторы дела против экс-министра Сольского признали, что АТОшники получили земли законно, но "схемно"
  •  82405 просмотра

Инициаторы дела против экс-министра Сольского признали, что АТОшники получили земли законно, но "схемно"

Эксклюзив
"Утилизованную" Грозой и Науменко американскую кукурузу компания Альперина вероятно экспортировала в Египет – расследование
  •  109627 просмотра

"Утилизованную" Грозой и Науменко американскую кукурузу компания Альперина вероятно экспортировала в Египет – расследование

Технологии, изменившие поле боя: как Украина и мир интегрировали ИИ в военную сферу
  •  107378 просмотра

Технологии, изменившие поле боя: как Украина и мир интегрировали ИИ в военную сферу

Эксклюзив
Возможности и риск в период Новолуния: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3-9 июня
  •  110449 просмотра

Возможности и риск в период Новолуния: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3-9 июня

Эксклюзив
Лубинец заявил, что обновления данных в приложении "Резерв+" должно быть достаточно для избежания штрафа
31 мая 2024, 15:53  •  172432 просмотра

Лубинец заявил, что обновления данных в приложении "Резерв+" должно быть достаточно для избежания штрафа

Эксклюзив
Политолог о требовании Китая для участия в саммите мира: присутствие рф исказит всю идею
31 мая 2024, 12:59  •  163187 просмотра

Политолог о требовании Китая для участия в саммите мира: присутствие рф исказит всю идею

Эксклюзив
Инициаторы дела против экс министра Сольского не нашли документы, подтверждающие версию НАБУ
31 мая 2024, 11:13  •  162240 просмотра

Инициаторы дела против экс министра Сольского не нашли документы, подтверждающие версию НАБУ

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В условиях войны, перезапуск ЗАЭС может иметь последствия, которые трудно предсказать - МАГАТЭ

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Rheinmetall инвестирует более 180 млн евро в завод по производству снарядов в Литве

Немецкий гигант военной промышленности Rheinmetall инвестирует более 180 миллионов евро в строительство завода по производству артиллерийских снарядов в Литве, что создаст по меньшей мере 150 новых рабочих мест.

Новости Мира •   •  5140 просмотра
Rheinmetall инвестирует более 180 млн евро в завод по производству снарядов в Литве

В рф вспыхнул склад с боеприпасами, пострадали 7 военных

Склад боеприпасов загорелся в российском военном лагере в белгородской области, в результате чего пострадали 7 солдат.

Новости Мира •   •  4575 просмотра
В рф вспыхнул склад с боеприпасами, пострадали 7 военных

Вражеские каналы распространяют фальшивый документ о якобы эвакуации руководства Харьковской области - Центр противодействия дезинформации

Пророссийскими каналами распространяется фейк о якобы отданном приказе эвакуировать чиновников из определенных населенных пунктов Харьковской области, чтобы посеять панику и дестабилизировать ситуацию.

Война •   •  7126 просмотра
Вражеские каналы распространяют фальшивый документ о якобы эвакуации руководства Харьковской области - Центр противодействия дезинформации

В условиях войны, перезапуск ЗАЭС может иметь последствия, которые трудно предсказать - МАГАТЭ

В условиях войны, перезапуск удерживаемой Россией Запорожской атомной электростанции может иметь непредсказуемые и опасные последствия. Об этом предупредил глава агентства ООН по ядерному надзору после встречи с российскими официальными лицами.

политика •   •  6204 просмотра
В условиях войны, перезапуск ЗАЭС может иметь последствия, которые трудно предсказать - МАГАТЭ

Бюджетники вместо дворников: захватчики решили проблему антисанитарии на оккупированной Луганщине

Бюджетники, учителя, студенты в оккупированной Луганской области вынуждены убирать улицы из-за антисанитарных условий, вызванных нехваткой дворников и коммунальных работников, которые были призваны в российскую армию.

Общество •   •  8476 просмотра
Бюджетники вместо дворников: захватчики решили проблему антисанитарии на оккупированной Луганщине

Присваивали средства туристов за восхождение на Говерлу: чиновники Карпатского нацпарка предстанут перед судом

Чиновники Карпатского национального парка присвоили у туристов по меньшей мере 617 000 гривен, незаконно присвоив наличные от продажи билетов на восхождение на Говерлу, и теперь им грозит до 8 лет лишения свободы за незаконное присвоение имущества путем злоупотребления служебным положением.

Криминал и ЧП •   •  6817 просмотра
Присваивали средства туристов за восхождение на Говерлу: чиновники Карпатского нацпарка предстанут перед судом

Украина имеет полное право быть членом НАТО-МИД Эстонии

Эстония твердо поддерживает право Украины на вступление в НАТО, поскольку членство Украины необходимо для Альянса, заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкни.

политика •   •  7541 просмотра
Украина имеет полное право быть членом НАТО-МИД Эстонии

Уже более трех тысяч иностранных компонентов обнаружено в оружии, которым враг атакует Украину

В оружии, которое россия использует для нападения на Украину, было обнаружено более 3000 иностранных компонентов из более чем 30 стран, включая западные и азиатские.

Война •   •  7738 просмотра
Уже более трех тысяч иностранных компонентов обнаружено в оружии, которым враг атакует Украину

Гетманцев нарушает Уголовный кодекс своими призывами к вмешательству в деятельность суда - Всеукраинская ассоциация судей в отставке

Президент Всеукраинской ассоциации судей в отставке Денис Невядомский отметил, что заявления Даниила Гетманцева о деятельности судьи Шевченковского районного суда Киева Виталия Циктича нарушают Уголовный кодекс Украины.

политика •   •  31106 просмотра
Эксклюзив
Гетманцев нарушает Уголовный кодекс своими призывами к вмешательству в деятельность суда - Всеукраинская ассоциация судей в отставке

Марш "КиевПрайд" пройдет 16 июня в столичном метро: что еще известно

В этом году марш "КиевПрайд" состоится 16 июня в Киевском метрополитене с ограниченным числом участников в 500 человек из-за соображений безопасности в военное время.

Общество •   •  7603 просмотра
Марш "КиевПрайд" пройдет 16 июня в столичном метро: что еще известно