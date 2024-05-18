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рф з артилерії обстріляла місто Очаків у Миколаївській області, жертв немає

рф з артилерії обстріляла місто Очаків у Миколаївській області, жертв немає

Київ • УНН

 • 36218 перегляди

Ворожі війська обстріляли з артилерії місто Очаків у Миколаївській області, але про жертви не повідомляється.

На Миколаївщині ворог атакував артилерійським обстрілом місто Очаків. Проте, обійшлося без постраждалих. Про це повідомляє голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає УНН.

Деталі

За інформацією районних військових адміністрацій, у Миколаївській області 17 травня о 11:45 окупанти з артилерії обстріляли місто Очаків Очаківської громади. На щастя, постраждалих немає.

Миколаївщина: рф артилерією та дроном-камікадзе завдала удару по Куцурубській громаді17.05.24, 07:33 • 23670 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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