рф з артилерії обстріляла місто Очаків у Миколаївській області, жертв немає
Київ • УНН
Ворожі війська обстріляли з артилерії місто Очаків у Миколаївській області, але про жертви не повідомляється.
На Миколаївщині ворог атакував артилерійським обстрілом місто Очаків. Проте, обійшлося без постраждалих. Про це повідомляє голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає УНН.
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За інформацією районних військових адміністрацій, у Миколаївській області 17 травня о 11:45 окупанти з артилерії обстріляли місто Очаків Очаківської громади. На щастя, постраждалих немає.
Миколаївщина: рф артилерією та дроном-камікадзе завдала удару по Куцурубській громаді17.05.24, 07:33 • 23670 переглядiв