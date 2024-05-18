рф з артилерії обстріляла місто Очаків у Миколаївській області, жертв немає

На Миколаївщині ворог атакував артилерійським обстрілом місто Очаків. Проте, обійшлося без постраждалих. Про це повідомляє голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає УНН.

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За інформацією районних військових адміністрацій, у Миколаївській області 17 травня о 11:45 окупанти з артилерії обстріляли місто Очаків Очаківської громади. На щастя, постраждалих немає.

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