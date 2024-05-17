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Миколаївщина: рф артилерією та дроном-камікадзе завдала удару по Куцурубській громаді

Київ • УНН

 • 23670 перегляди

Куцурубська громада в Миколаївській області була кілька разів обстріляна російськими окупантами з артилерії та безпілотником-камікадзе, але обійшлося без жертв.

Куцурубська громада Миколаївської області була обстріляла кілька разів артилерією. Також окупанти спрямували дрон-камікадзе типу FPV по населеному пункту громади. Про це повідомляє голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає УНН.

Деталі

За інформацією районних військових адміністрацій, учора о 12:20, 16:44 та сьогодні о 04:13 артилерійського обстрілу зазнала Куцурубська громада Миколаївської області. Також ворог спрямував дрон-камікадзе типу FPV по населеному пункту громади.

На щастя, постраждалих немає.

"Шахеди" рф прямують до Миколаївської області з півдня17.05.24, 00:50 • 31495 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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