Миколаївщина: рф артилерією та дроном-камікадзе завдала удару по Куцурубській громаді
Київ • УНН
Куцурубська громада в Миколаївській області була кілька разів обстріляна російськими окупантами з артилерії та безпілотником-камікадзе, але обійшлося без жертв.
Куцурубська громада Миколаївської області була обстріляла кілька разів артилерією. Також окупанти спрямували дрон-камікадзе типу FPV по населеному пункту громади. Про це повідомляє голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає УНН.
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За інформацією районних військових адміністрацій, учора о 12:20, 16:44 та сьогодні о 04:13 артилерійського обстрілу зазнала Куцурубська громада Миколаївської області. Також ворог спрямував дрон-камікадзе типу FPV по населеному пункту громади.
На щастя, постраждалих немає.
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