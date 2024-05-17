Николаевщина: рф артиллерией и дроном-камикадзе нанесла удар по Куцурубской громаде

Куцурубская община Николаевской области была обстреляна несколько раз артиллерией. Также оккупанты направили дрон-камикадзе типа FPV по населенному пункту общины. Об этом сообщает председатель Николаевской ОГА Виталий Ким, передает УНН.

Детали

По информации районных военных администраций, вчера в 12:20, 16:44 и сегодня в 04:13 артиллерийскому обстрелу подверглась Куцурубская громада Николаевской области. Также враг направил дрон-камикадзе типа FPV по населенному пункту громады.

К счастью, пострадавших нет.

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