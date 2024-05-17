Николаевщина: рф артиллерией и дроном-камикадзе нанесла удар по Куцурубской громаде

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ
  •  110926 просмотра

Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ

Нынешние ограничения электроэнергии могут продлиться до августа - советник премьера
  •  106080 просмотра

Нынешние ограничения электроэнергии могут продлиться до августа - советник премьера

Эксклюзив
Упущенная выгода украинских предприятий от российской агрессии: в КНИИСЭ рассказали как формируется доказательная база для компенсаций
  •  106716 просмотра

Упущенная выгода украинских предприятий от российской агрессии: в КНИИСЭ рассказали как формируется доказательная база для компенсаций

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след
  •  131773 просмотра

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след

Эксклюзив
ГБР расследует дело о вероятном препятствовании поставке горючего армии и.о. заместителя председателя ГНС Сокуром - ОГП
  •  56430 просмотра

ГБР расследует дело о вероятном препятствовании поставке горючего армии и.о. заместителя председателя ГНС Сокуром - ОГП

Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных
  •  128155 просмотра

Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных

Эксклюзив
Кабмин должен отстранить от должности и.о. замглавы ГНС Сокура на время расследования уголовного дела против него - нардеп
15 мая 2024, 10:23  •  135319 просмотра

Кабмин должен отстранить от должности и.о. замглавы ГНС Сокура на время расследования уголовного дела против него - нардеп

Эксклюзив
В Yasno объяснили, при каких условиях возможны снова экстренные ограничения света для населения
15 мая 2024, 08:08  •  140066 просмотра

В Yasno объяснили, при каких условиях возможны снова экстренные ограничения света для населения

Эксклюзив
Нардеп Василевская-Смаглюк посоветовала соучредительнице банка "Конкорд" подать в суд на Гетманцева
15 мая 2024, 06:30  •  150073 просмотра

Нардеп Василевская-Смаглюк посоветовала соучредительнице банка "Конкорд" подать в суд на Гетманцева

Эксклюзив
Предложения и консультации специалистов КНИИСЭ будут уместными при создании Реестра оборудования по производству табачной продукции - экономист
14 мая 2024, 08:04  •  167426 просмотра

Предложения и консультации специалистов КНИИСЭ будут уместными при создании Реестра оборудования по производству табачной продукции - экономист

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Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах

11 мая 2024, 08:40  •  413808 просмотра

Николаевщина: рф артиллерией и дроном-камикадзе нанесла удар по Куцурубской громаде

Куцурубская община в Николаевской области была несколько раз обстреляна российскими оккупантами из артиллерии и беспилотником-камикадзе, но обошлось без жертв.

Общество •   •  1504 просмотра
Николаевщина: рф артиллерией и дроном-камикадзе нанесла удар по Куцурубской громаде

Генерал-майор Баргилевич принял участие в заседании Военного Комитета НАТО: обсуждали планы обороны и поддержку Украины

Генерал-майор Анатолий Баргилевич принял участие в 191-м заседании Военного комитета НАТО, где обсуждались вопросы усиления оборонных планов, готовности к противодействию угрозам и дальнейшей поддержки Украины.

Война •   •  3579 просмотра
Генерал-майор Баргилевич принял участие в заседании Военного Комитета НАТО: обсуждали планы обороны и поддержку Украины

Враг совершил 438 обстрелов в Запорожской области, обстреляв 6 населенных пунктов

В Запорожской области оккупанты совершили 438 обстрелов 6 населенных пунктов, в том числе 197 ударов с беспилотников и 241 артиллерийский и ракетный обстрел, в результате которых были разрушены жилые дома, но жертв среди мирного населения нет.

Общество •   •  4728 просмотра
Враг совершил 438 обстрелов в Запорожской области, обстреляв 6 населенных пунктов

На Днепропетровщине активизировали противовоздушную оборону от вражеских БпЛА

В Днепропетровской области Украины работают системы противовоздушной обороны для борьбы с вражеским беспилотником, сообщили в Воздушных Силах Вооруженных Сил Украины.

Анонсы •   •  5108 просмотра
На Днепропетровщине активизировали противовоздушную оборону от вражеских БпЛА

TikTok тестирует возможность загружать 60-минутное видео

TikTok тестирует новую функцию, которая позволяет отдельным пользователям загружать видео продолжительностью до 60 минут, открывая двери для более длительного контента, например, полных эпизодов и уроков.

Технологии •   •  4785 просмотра
TikTok тестирует возможность загружать 60-минутное видео

На российском нефтеперерабатывающем заводе в туапсе вспыхнул пожар после атаки беспилотников

Пожар на туапсинском нефтеперерабатывающем заводе в рф вспыхнул после атаки двух беспилотных летательных аппаратов, в результате которой никто не пострадал, но в городе сработали сирены.

Война •   •  8097 просмотра
На российском нефтеперерабатывающем заводе в туапсе вспыхнул пожар после атаки беспилотников

Двое гражданских получили ранения в результате российского обстрела жилого района Херсона

Двое гражданских, 54-летняя женщина и 52-летний мужчина, получили ранения в результате российского обстрела жилых кварталов Корабельного района Херсона.

Общество •   •  9505 просмотра
Двое гражданских получили ранения в результате российского обстрела жилого района Херсона

17 мая: День исчезающих видов, Всемирный день информационного сообщества

Сегодня, в третью пятницу мая, все, кому небезразлична судьба флоры и фауны нашей планеты, могут присоединиться ко Дню исчезающих видов. Сейчас на Земле более пяти тысяч представителей растительного и животного мира находятся на грани окончательного вымирания.

УНН Lite •   •  8375 просмотра
17 мая: День исчезающих видов, Всемирный день информационного сообщества

Украина представит свою литературную программу на Международной книжной ярмарке в Польше

Украина примет участие в Международной книжной ярмарке в Варшаве со стендом, на котором будут представлены 20 украинских издательств и Ukrainian Puzzles, а также литературная программа с участием известных писателей и поэтов под лозунгом "Хрупкость существования".

Культура •   •  8746 просмотра
Украина представит свою литературную программу на Международной книжной ярмарке в Польше

краснодарский край: Атака БпЛА вызвала взрывы в порту и на нефтебазе в рф

В новороссийске, рф, произошли взрывы из-за атаки беспилотника на порт и нефтебазу, местные жители зафиксировали по меньшей мере 35 взрывов.

Война •   •  10336 просмотра
краснодарский край: Атака БпЛА вызвала взрывы в порту и на нефтебазе в рф