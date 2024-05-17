"Шахеды" рф направляются в Николаевскую область с юга

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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voenno-vozdushnie-sili-ukrainiВоенно-воздушные силы Украины
nikolaevНиколаев
Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ
  •  105871 просмотра

Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ

Нынешние ограничения электроэнергии могут продлиться до августа - советник премьера
  •  103869 просмотра

Нынешние ограничения электроэнергии могут продлиться до августа - советник премьера

Эксклюзив
Упущенная выгода украинских предприятий от российской агрессии: в КНИИСЭ рассказали как формируется доказательная база для компенсаций
  •  104538 просмотра

Упущенная выгода украинских предприятий от российской агрессии: в КНИИСЭ рассказали как формируется доказательная база для компенсаций

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след
  •  127023 просмотра

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след

Эксклюзив
ГБР расследует дело о вероятном препятствовании поставке горючего армии и.о. заместителя председателя ГНС Сокуром - ОГП
  •  54615 просмотра

ГБР расследует дело о вероятном препятствовании поставке горючего армии и.о. заместителя председателя ГНС Сокуром - ОГП

Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных
  •  124333 просмотра

Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных

Эксклюзив
Кабмин должен отстранить от должности и.о. замглавы ГНС Сокура на время расследования уголовного дела против него - нардеп
15 мая 2024, 10:23  •  135249 просмотра

Кабмин должен отстранить от должности и.о. замглавы ГНС Сокура на время расследования уголовного дела против него - нардеп

Эксклюзив
В Yasno объяснили, при каких условиях возможны снова экстренные ограничения света для населения
15 мая 2024, 08:08  •  140034 просмотра

В Yasno объяснили, при каких условиях возможны снова экстренные ограничения света для населения

Эксклюзив
Нардеп Василевская-Смаглюк посоветовала соучредительнице банка "Конкорд" подать в суд на Гетманцева
15 мая 2024, 06:30  •  150053 просмотра

Нардеп Василевская-Смаглюк посоветовала соучредительнице банка "Конкорд" подать в суд на Гетманцева

Эксклюзив
Предложения и консультации специалистов КНИИСЭ будут уместными при создании Реестра оборудования по производству табачной продукции - экономист
14 мая 2024, 08:04  •  167400 просмотра

Предложения и консультации специалистов КНИИСЭ будут уместными при создании Реестра оборудования по производству табачной продукции - экономист

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11 мая 2024, 08:40  •  410683 просмотра

"Шахеды" рф направляются в Николаевскую область с юга

Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины информируют, что российские "Шахеды" летят в направлении Николаевской области с юга.

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"Шахеды" рф направляются в Николаевскую область с юга

Ситуация на фронте остается под контролем ВСУ, однако сейчас еще продолжается 5 боевых столкновений - Генштаб

С начала сутки произошло 114 боевых столкновений, из них 5 продолжаются. Ситуация остается под контролем ВСУ, несмотря на интенсивные обстрелы со стороны противника на многих направлениях.

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Ситуация на фронте остается под контролем ВСУ, однако сейчас еще продолжается 5 боевых столкновений - Генштаб

Харьков находится под ракетным ударом

О ракетном обстреле Харькова сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Война •   •  5401 просмотра
Харьков находится под ракетным ударом

Харьков: в Основянском районе в результате вражеского прилета возник пожар

В Основянском районе Харькова из-за прилета возник пожар, количество жертв оценивается, а мэр предупредил о продолжении атак на город.

Общество •   •  7233 просмотра
Харьков: в Основянском районе в результате вражеского прилета возник пожар

В Полтаве прогремел взрыв

В городе Полтава, Украина, прогремел взрыв.

Война •   •  9294 просмотра
В Полтаве прогремел взрыв

В Холодногорском районе Харькова после удара произошел пожар

В Холодногорском районе Харькова из-за попадания произошел пожар, сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Общество •   •  8100 просмотра
В Холодногорском районе Харькова после удара произошел пожар

Харьков атакуют российские беспилотники

Харьков атакуют беспилотники "Шахед", в городе раздаются взрывы, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов. Председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов призвал жителей города укрыться в укрытиях и подчеркнул, что работает ПВО.

Общество •   •  9516 просмотра
Харьков атакуют российские беспилотники

В Харькове прогремела серия взрывов

В Харькове, Украина, произошла серия взрывов.

Война •   •  13244 просмотра
В Харькове прогремела серия взрывов

Президенты Украины и Либерии обсудили агрессию рф в Украине и ее влияние на продовольственную безопасность в Африке

Президент Зеленский обсудил последствия вооруженной агрессии рф против Украины и ее влияние на продовольственную безопасность в Африке в телефонном разговоре с президентом Либерии Боакаем.

Война •   •  11756 просмотра
Президенты Украины и Либерии обсудили агрессию рф в Украине и ее влияние на продовольственную безопасность в Африке

Украинские дипломатические учреждения празднуют День вышиванки по всему миру

Зарубежные дипломатические учреждения Украины организовали мероприятия по празднованию украинской культуры и наследия, в частности украинской вышивки, на всех континентах ко Дню вышиванки, чтобы усилить культурную дипломатию Украины и защитить ее идентичность.

Культура •   •  10900 просмотра
Украинские дипломатические учреждения празднуют День вышиванки по всему миру