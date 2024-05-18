рф из артиллерии обстреляла город Очаков в Николаевской области, жертв нет

Усиление мобилизации: у кого могут забрать авто на нужды ВСУ

У граждан, которые имеют несколько транспортных средств, одно из них может быть изъято органами власти для использования Вооруженными силами Украины во время мобилизации, с возвратом транспортного средства в течение 30 дней после демобилизации.