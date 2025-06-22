рф намагається виторгувати незастосування нових санкцій і послаблення існуючих - Президент України

Президент Володимир Зеленський після доповідей Головного управління розвідки та Служби зовнішньої розвідки заявив, що росія намагається "всіма методами виторгувати" для себе незастосування нових санкцій та послаблення існуючих. Про це інформує УНН з посиланням на вечірнє звернення Глави держави від 22.06.2025 року.

Були сьогодні детальні доповіді також розвідки – ГУР та Служби зовнішньої розвідки. Передусім про російські наміри й наш від них захист. Ключове, що намагається зробити Москва, – це боротьба проти санкцій. Вони намагаються всіма методами виторгувати для себе не просто незастосування нових санкцій, але й ще послаблення існуючих - сказав Володимир Зеленський.

"Ми розуміємо, яким чином і кого вони використовують у Європі, в інших частинах світу. Протидіємо. Я дякую кожному, хто просуває, попри все, санкційний порядок денний. Бо це порядок денний наближення миру", - додав Глава держави.

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