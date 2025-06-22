РФ пытается выторговать неприменение новых санкций и ослабление существующих - Президент Украины

Президент Владимир Зеленский после докладов Главного управления разведки и Службы внешней разведки заявил, что Россия пытается "всеми методами выторговать" для себя неприменение новых санкций и ослабление существующих. Об этом информирует УНН со ссылкой на вечернее обращение Главы государства от 22.06.2025 года.

Были сегодня детальные доклады также разведки – ГУР и Службы внешней разведки. Прежде всего о российских намерениях и нашей от них защите. Ключевое, что пытается сделать Москва, – это борьба против санкций. Они пытаются всеми методами выторговать для себя не просто неприменение новых санкций, но и ослабление существующих - сказал Владимир Зеленский.

"Мы понимаем, каким образом и кого они используют в Европе, в других частях света. Противодействуем. Я благодарю каждого, кто продвигает, несмотря ни на что, санкционную повестку дня. Потому что это повестка дня приближения мира", - добавил Глава государства.

Зеленский ввел новые санкции: в списке Дмитрук и Онищенко