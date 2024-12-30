рф накопичує ракети для нових ударів: що відомо про плани окупантів

Зменшення кількості російських атак "шахедами" можна пояснити успішними ударами по місцях виробництва і зберігання комплектуючих до БПЛА . Однак росіяни накопичили ракети різних типів, зокрема Х-101, "Калібрів", а також балістику для завдання нових ударів, заявив керівник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко, пише УНН.

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Не варто дивитися на зменшення кількості - вони накопичують дрони, бо в них сталося певне логістичне провисання внаслідок вдалих ударів по місцях виробництва і зберігання комплектуючих до шахедів, звідси і зниження кількості в повітрі. У росіян накопичено багато ракет різних типів, зокрема Х-101 і Калібр, а також балістика для нанесення ударів. Як і говорив, вважаю, що ворог не хоче завершення війни і робить все, аби вона продовжувалась