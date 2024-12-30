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рф накопичує ракети для нових ударів: що відомо про плани окупантів

Київ • УНН

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росія накопичила значну кількість ракет Х-101, "Калібрів" та балістичних ракет для нових атак по Україні. Зменшення атак "шахедами" пов'язане з успішними ударами ЗСУ по місцях виробництва та зберігання комплектуючих.

Зменшення кількості російських атак "шахедами" можна пояснити успішними ударами по місцях виробництва і зберігання комплектуючих до БПЛА . Однак росіяни накопичили ракети різних типів, зокрема Х-101, "Калібрів", а також балістику для завдання нових ударів, заявив керівник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко, пише УНН.

Деталі

Не варто дивитися на зменшення кількості - вони накопичують дрони, бо в них сталося певне логістичне провисання внаслідок вдалих ударів по місцях виробництва і зберігання комплектуючих до шахедів, звідси і зниження кількості в повітрі. У росіян накопичено багато ракет різних типів, зокрема Х-101 і Калібр, а також балістика для нанесення ударів.  Як і говорив, вважаю, що ворог не хоче завершення війни і робить все, аби вона продовжувалась

- написав Коваленко у Telegram. 

Над Україною збили 21 з 43 ворожих дронів30.12.24, 09:15 • 20664 перегляди

Доповнення

Варто зазначити, що росіяни постійно намагаються модифікувати та модернізувати всі наявні у них типи ракет та дронів, які застосовують для атак по Україні. Фахівці КНДІСЕ у коментарі УНН розповіли, про які саме особливості йдеться та яку роль відіграють західні комплектуючі у змінах ворожої зброї. Ворог використовує не лише західні компоненти. За словами директора Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Олександра Рувіна, компоненти до БПЛА, якими ворог атакує Україну, постачають близько 50 виробників з Китаю.

Крім того, експерти КНДІСЕ встановили, що російські ракети Х-69, якими окупанти бʼють по Україні, створені з кількох видів озброєння і мають іноземні комплектуючі.

Британська розвідка розкрила нову тактику масованих ударів рф по Україні28.12.24, 19:16 • 26817 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

Війна

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