рф накопичує ракети для нових ударів: що відомо про плани окупантів
Київ • УНН
росія накопичила значну кількість ракет Х-101, "Калібрів" та балістичних ракет для нових атак по Україні. Зменшення атак "шахедами" пов'язане з успішними ударами ЗСУ по місцях виробництва та зберігання комплектуючих.
Зменшення кількості російських атак "шахедами" можна пояснити успішними ударами по місцях виробництва і зберігання комплектуючих до БПЛА . Однак росіяни накопичили ракети різних типів, зокрема Х-101, "Калібрів", а також балістику для завдання нових ударів, заявив керівник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко, пише УНН.
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Не варто дивитися на зменшення кількості - вони накопичують дрони, бо в них сталося певне логістичне провисання внаслідок вдалих ударів по місцях виробництва і зберігання комплектуючих до шахедів, звідси і зниження кількості в повітрі. У росіян накопичено багато ракет різних типів, зокрема Х-101 і Калібр, а також балістика для нанесення ударів. Як і говорив, вважаю, що ворог не хоче завершення війни і робить все, аби вона продовжувалась
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Варто зазначити, що росіяни постійно намагаються модифікувати та модернізувати всі наявні у них типи ракет та дронів, які застосовують для атак по Україні. Фахівці КНДІСЕ у коментарі УНН розповіли, про які саме особливості йдеться та яку роль відіграють західні комплектуючі у змінах ворожої зброї. Ворог використовує не лише західні компоненти. За словами директора Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Олександра Рувіна, компоненти до БПЛА, якими ворог атакує Україну, постачають близько 50 виробників з Китаю.
Крім того, експерти КНДІСЕ встановили, що російські ракети Х-69, якими окупанти бʼють по Україні, створені з кількох видів озброєння і мають іноземні комплектуючі.
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