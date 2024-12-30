рф накапливает ракеты для новых ударов: что известно о планах оккупантов
Киев • УНН
россия накопила значительное количество ракет Х-101, «Калибров» и баллистических ракет для новых атак по Украине. Уменьшение атак «шахедами» связано с успешными ударами ВСУ по местам производства и хранения комплектующих.
Уменьшение количества российских атак «шахедами» можно объяснить успешными ударами по местам производства и хранения комплектующих к БПЛА. Однако россияне накопили ракеты различных типов, в частности Х-101, «Калибров», а также баллистику для нанесения новых ударов, заявил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко, пишет УНН.
Детали
Не стоит смотреть на уменьшение количества - они накапливают дроны, потому что у них произошло определенное логистическое провисание вследствие удачных ударов по местам производства и хранения комплектующих к шахедам, отсюда и снижение количества в воздухе. У россиян накоплено много ракет разных типов, в частности Х-101 и Калибр, а также баллистика для нанесения ударов. Как и говорил, считаю, что враг не хочет завершения войны и делает все, чтобы она продолжалась
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Дополнение
Стоит отметить, что россияне постоянно пытаются модифицировать и модернизировать все имеющиеся у них типы ракет и дронов, которые применяют для атак по Украине. Специалисты КНИИСЭ в комментарии УНН рассказали, о каких именно особенностях идет речь и какую роль играют западные комплектующие в изменениях вражеского оружия. Враг использует не только западные компоненты. По словам директора Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александра Рувина, компоненты к БПЛА, которыми враг атакует Украину, поставляют около 50 производителей из Китая.
Кроме того, эксперты КНИИСЭ установили, что российские ракеты Х-69, которыми оккупанты бьют по Украине, созданы из нескольких видов вооружения и имеют иностранные комплектующие.
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