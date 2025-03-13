рф атакувала Україну балістичним "Іскандером" і 117 безпілотниками: збито 74 дрони
Київ • УНН
Вночі 13 березня росіяни атакували Україну ракетою та дронами. Сили ППО збили 74 ворожі цілі в 11 областях, але є влучання у 7 регіонах.
рф вночі атакувала Україну вночі балістичною ракетою та 117 дронами, збито 74 безпілотники в 11 областях, атака рф зачепила 7 регіонів, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у четвер, пише УНН.
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За даними ПС ЗСУ, у ніч на 13 березня ворог атакував балістичною ракетою "Іскандер-М" із Курської області та 117-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків Шаталово, Міллерово, Курськ, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ - рф.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.
Станом на 09.00 підтверджено збиття 74-х ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Київській, Хмельницькій, Вінницькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській та Миколаївській областях
38 ворожих безпілотників-імітаторів, як вказано, - локаційно втрачені (без негативних наслідків).
"Внаслідок російської атаки постраждали Сумщина, Дніпропетровщина, Харківщина, Київщина, Чернігівщина, Одещина та Запоріжжя", - ідеться у повідомленні.
Одещину вночі росіяни атакували дронами: сталися пожежі13.03.25, 09:04 • 23043 перегляди