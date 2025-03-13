рф атакувала Україну балістичним "Іскандером" і 117 безпілотниками: збито 74 дрони

рф вночі атакувала Україну вночі балістичною ракетою та 117 дронами, збито 74 безпілотники в 11 областях, атака рф зачепила 7 регіонів, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у четвер, пише УНН.

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За даними ПС ЗСУ, у ніч на 13 березня ворог атакував балістичною ракетою "Іскандер-М" із Курської області та 117-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків Шаталово, Міллерово, Курськ, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ - рф.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

Станом на 09.00 підтверджено збиття 74-х ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Київській, Хмельницькій, Вінницькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській та Миколаївській областях - повідомили у ПС ЗСУ у соцмережах.

38 ворожих безпілотників-імітаторів, як вказано, - локаційно втрачені (без негативних наслідків).

"Внаслідок російської атаки постраждали Сумщина, Дніпропетровщина, Харківщина, Київщина, Чернігівщина, Одещина та Запоріжжя", - ідеться у повідомленні.

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