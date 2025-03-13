рф атаковала Украину баллистическим "Искандером" и 117 беспилотниками: сбито 74 дрона
Киев • УНН
Ночью 13 марта россияне атаковали Украину ракетой и дронами. Силы ПВО сбили 74 вражеские цели в 11 областях, но есть попадания в 7 регионах.
рф ночью атаковала Украину ночью баллистической ракетой и 117 дронами, сбиты 74 беспилотника в 11 областях, атака рф затронула 7 регионов, сообщили в Воздушных силах ВСУ в четверг, пишет УНН.
Детали
По данным ВС ВСУ, в ночь на 13 марта враг атаковал баллистической ракетой "Искандер-М" из Курской области и 117-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов с направлений Шаталово, Миллерово, Курск, Брянск, Приморско-Ахтарск - рф.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.
По состоянию на 09.00 подтверждено сбитие 74-х ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Киевской, Хмельницкой, Винницкой, Днепропетровской, Запорожской, Одесской и Николаевской областях
38 вражеских беспилотников-имитаторов, как указано, - локационно потеряны (без негативных последствий).
"В результате российской атаки пострадали Сумщина, Днепропетровщина, Харьковщина, Киевщина, Черниговщина, Одесчина и Запорожье", - говорится в сообщении.
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