Рейтинг консервативного блоку Меркель впав до мінімуму за 12 років
Київ • УНН
КИЇВ. 29 липня. УНН. Рейтинг консервативного блоку Християнсько-демократичного та Християнсько-соціального союзів (ХДС/ХСС) на чолі з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель досяг рекордно низьких показників зі 2006 року, склавши 29%. Про це свідчать результати опитування інституту Emnid, опубліковані в неділю газетою BILD am Sonntag, іфнормує УНН.
За її даними, рейтинг блоку знизився в порівнянні з минулим тижнем на 1%. Аналогічне падіння зафіксовано в Соціал-демократичної партії Німеччини, що входить в правлячу коаліцію. Якби вибори до Бундестагу пройшли зараз, за соціал-демократів проголосували б 18% виборців.
На третьому місці розташувалася правопопулістська “Альтернатива для Німеччини”. Згідно з даними дослідження, її рейтинг у порівнянні з минулим тижнем не змінився і становить 15%.
Опитування проводилося з 19 по 25 липня. У ньому взяли участь близько 2 тис. громадян ФРН.
Меркель обіймає посаду канцлера Німеччини з 2005 року.
Нагадаємо, у лютому 2018 року анексований Росією Крим з офіційним візитом вже відвідувала делегація німецьких парламентарів правопопулістської партії “Альтернатива для Німеччини” з трьох регіональних парламентів ФРН.