Рейтинг консервативного блока Меркель упал до минимума за 12 лет
Киев • УНН
КИЕВ. 29 июля. УНН. Рейтинг консервативного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) во главе с канцлером Германии Ангелой Меркель достиг рекордно низких показателей с 2006 года, составив 29%. Об этом свидетельствуют результаты опроса института Emnid, опубликованные в воскресенье газетой BILD am Sonntag, ифнормуе УНН.
По ее данным, рейтинг блока снизился по сравнению с прошлой неделей на 1%. Аналогичное падение зафиксировано в Социал-демократической партии Германии, входящей в правящую коалицию. Если бы выборы в Бундестаг прошли сейчас, за социал-демократов проголосовали бы 18% избирателей.
На третьем месте расположилась правопопулистская “Альтернатива для Германии”. Согласно данным исследования, ее рейтинг по сравнению с прошлой неделей не изменилась и составляет 15%.
Опрос проводился с 19 по 25 июля. В нем приняли участие около 2 тыс. граждан ФРГ.
Меркель занимает пост канцлера Германии с 2005 года.
Напомним, в феврале 2018 аннексирован Россией Крым с официальным визитом уже посещала делегация немецких парламентариев правопопулистской партии “Альтернатива для Германии” из трех региональных парламентов ФРГ.