Разумков спробує уникнути мовної суперечки у ВР
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. Народні депутати в Верховній Раді України повинні дотримуватися закону і говорити українською мовою. Про це під час брифінгу у Верховній Раді заявив лідер партії "Слуга народу" Дмитро Разумков, передає кореспондент УНН.
"Я пропоную все-таки народним депутатам, як людям, які є законотворцями в цій державі, притримуватись закону. Зараз ми говоримо з вами про закон про Регламент. Це буде коректно, правильно, по відношенню до ВРУ і до своїх колег", - зауважив Разумков.
Відповідаючи на запитання, чи будуть вимикати мікрофон депутатам, які говорять російською, як це робив колишній спікер ВРУ, Разумков відповів: "Я спробую зробити так, щоб мені цього не довелося робити. Але все-таки закон є закон".
Нагадаємо, Офіс Омбудсмена України оголосив конкурс з добору кандидата на посаду Уповноваженого із захисту державної мови.