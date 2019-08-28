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Разумков розповів, що сьогодні обговорять на зустрічі з Зеленським

Разумков розповів, що сьогодні обговорять на зустрічі з Зеленським

Київ • УНН

 • 16079 перегляди

КИЇВ. 28 серпня. УНН. Сьогодні на зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським обговорюватимуть роботу ВРУ та Кабміну. Про це після інструктажу у Верховній Раді України сьогодні повідомив лідер партії "Слуга народу" Дмитро Разумков, передає корреспондент УНН.

"На зустрічі з Зеленським будемо проговорювати питання, які необхідні для подальшої плідної роботи Верховної Ради України, майбутнього Кабінету міністрів України", - сказав Разумков.

За його словами, можливо завтра ми почуємо прізвище нового прем’єр-міністра України.

"Це можливо, якщо це буде передбачено порядком денним засідання. Там багато різних кадрових питань, пов'язаних з виконавчою гілкою влади, з роботою ВРУ та іншими структурами", - зазначив Разумков.

Нагадаємо, посаду віце-спікера Верховної Ради, на думку лідера партії “Слуга народу” Дмитра Разумкова, займе хтось з опозиційних політичних сил.

Українські Національні Новини

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