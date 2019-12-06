Разумков про скандали у "Слузі народу": дехто прийшов до ВР вперше і востаннє
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. Скандали, які виникають у фракції “Слуга народу”, ймовірно пов’язані з тим, що багато депутатів прийшли до Верховної Ради вперше й останнє. Таку думку висловив спікер ВР України Дмитро Разумков в інтерв’ю “Новое Время”, передає УНН.
“Що я маю відповісти? Що це погано? Погано. Точно так само, як і будь-які скандали. Дуже велика кількість людей вперше у Верховній Раді, деякі з них, вочевидь, вперше й останнє... Це (скандали - ред.) одиниці станом на сьогодні. Дуже хочу вірити, що цей показник не зростатиме”, — сказав Разумков.
Разумков сказав, що він не володіє інформацією про те, що нібито ще 11 депутатів “готуються на вихід” з фракції “Слуга народу”. Про що раніше заявила виключена із СН нардеп Анна Скороход.
“Я не маю такої інформації”, - зазначив Разумков.
Нагадаємо, у Верховній Раді України на пленарному засіданні повідомили про виключення з депутатської фракції “Слуга народу” народних депутатів України Антона Полякова і Анни Скороход.
У листопаді “слуги народу” виключили з фракції Скороход та Полякова.
У СН заявляли, що Скороход та Поляков порушували домовленості фракції “Слуга народу”.
Нагадаємо, Разумков оцінив можливість розпуску Верховної Ради.