Разумков оцінив можливість розпуску Верховної Ради

Разумков у відповідь на прохання пояснити, що мав на увазі Президент, коли говорив, що і цих депутатів уже час міняти, порадив запитати у нього самого.

"Вам краще про це все ж таки запитати у Володимира Олександровича (Зеленського – ред.). Він зможе відповісти, що він мав на увазі. Знаючи його добре почуття гумору, думаю, він міг просто пожартувати", - сказав Разумков.

Також, на питання, чи вірить він, що ця Рада протримається п’ять років, Разумков відповів: "Не треба вірити або не вірити. Потрібно працювати так, начебто - в хорошому сенсі - це останній день твоєї роботи. Буде це п’ять років? Добре. Буде це менше? Теоретично можливо. Тільки треба розуміти, на підставі чого буде раніше завершено каденцію цієї Ради. Станом на сьогодні перспектив для дострокового припинення повноважень дев’ятого скликання я не бачу. ВР працює ефективно, уряд є, все є".

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський заявив, що пора змінювати склад Верховної Ради України.