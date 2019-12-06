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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 88295 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
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рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 112635 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 144254 просмотра

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Разумков оценил возможность роспуска Верховной Рады

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 6 декабря. УНН. Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков предположил, что Президент Украины Владимир Зеленский мог пошутить о роспуске народных депутатов девятого созыва ВР. Об этом он рассказал в интервью журналу "Новое Время", передает УНН.

Разумков в ответ на просьбу объяснить, что имел в виду Президент, когда говорил, что и этих депутатов пора менять, посоветовал спросить у него самого.

"Вам лучше об этом все же спросить у Владимира Александровича (Зеленского - ред.). Он сможет ответить, что он имел в виду. Зная его чувство юмора, думаю, он мог просто пошутить", - сказал Разумков.

Также, на вопрос, верит ли он, что этот Рада продержится пять лет, Разумков ответил: "Не надо верить или не верить. Нужно работать так, как будто - в хорошем смысле - это последний день твоей работы. Будет это пять лет? Хорошо. Будет это меньше? Теоретически возможно. Только надо понимать, на основании чего будет раньше завершение каденции этой Рады. На сегодня перспектив для досрочного прекращения полномочий девятого созыва я не вижу. ВР работает эффективно, правительство есть, все есть".

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пора менять состав Верховной Рады Украины.

Украинские Национальные Новости

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