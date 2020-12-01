Разумков про Бюджет-2021: ми не можемо намалювати те, що хочеться

“Згідно Закону, у нас є 10 днів, щоб вивчити проект Бюджету. Якщо по тим, чи іншим законопроектам Верховна Рада може дозволити собі рухатися швидше, то Бюджет, на жаль, не такий закон. Це той документ, по якому вся держава буде жити в наступному році. І тут потрібно працювати виваженого й профільному комітету, який сьогодні працює над цим надважливим документом, і всім іншим комітетам, які задоволені або незадоволені тим проектом, який повернувся з Кабінету Міністрів. Ви знаєте про освіту, те недофінансування, про яке говорять представники профільного комітету. І та позиція, яку ми чуємо по іншим напрямкам, по гуманітарній сфері. І не дивлячись на великий додатковий об'єм, який ми отримаємо в цьому бюджеті на медичну сферу, але в нас нові виклики, такі як COVID-19. Це все має бути враховано та відображено в бюджеті", - сказав Разумков.

"Все, що залежить від нас, від Верховної Ради, від народних депутатів, ми будемо намагатися виправити й підкорегувати. Ми не можемо бути чарівниками й виходимо з тих, об'ємів та ресурсів, які прогнозуються Кабінетом Міністрів на наступний рік. Ми не можемо намалювати те, що нам би хотілося”, - зазначив спікер Парламенту.

Нагадаємо, що 26 листопада Кабмін схвалив фінальний проект Бюджету-2021.

27 листопада фінальний проект Бюджету-2021 надійшов до Ради.

Сьогодні, 1 грудня, спікер Ради Дмитро Разумков заявив, що наступного тижня парламент може зібратися на позачергове засідання задля ухвалення Держбюджету-2021, якщо депутати будуть готові голосувати за нього.

Зазначимо, що т.в.о. міністра освіти Сергій Шкарлет заявив, що у проекті Держбюджету на 2021 рік загальні видатки на освіту становлять 6,6% від ВВП - 295,6 млрд грн.

У той же час міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що МОЗ потрібно щонайменше 213 млрд грн у бюджеті на 2021 рік.