Ранковий удар по Костянтинівській громаді на Миколаївщині: палає склад, пошкоджено техніку

Вранці в неділю, 8 червня, ворог атакував Костянтинівську громаду Миколаївщини. Про це інформує УНН із посиланням на повідомлення обласного управління ДСНС.

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Зазначається, що внаслідок комбінованого удару виникла пожежа складського приміщення, пошкоджено сільськогосподарську техніку.

Станом на 07:45 пожежу локалізовано на площі 2000 кв.м. Інформація про постраждалих не надходила - йдеться у повідомленні.

Нині рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки ворожої атаки.

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3 червня росіяни вдарили ракетою "Кинджал" по портовій інфраструктурі Миколаївщини. Ворог поцілив у землю, жертв серед цивільних немає.

Наприкінці травня російські війська завдали балістичного ракетного удару по фермерському господарству в Горохівській громаді Миколаївської області. Поранено четверо працівників.

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