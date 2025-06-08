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Обмін тілами загиблими між рф та Україною має розпочатися наступного тижня
7 червня, 15:01 • 32117 перегляди

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Ранковий удар по Костянтинівській громаді на Миколаївщині: палає склад, пошкоджено техніку

Київ • УНН

 • 1882 перегляди

8 червня ворог атакував Костянтинівську громаду на Миколаївщині. Внаслідок удару виникла пожежа на складі площею 2000 кв.м, пошкоджено сільгосптехніку.

Ранковий удар по Костянтинівській громаді на Миколаївщині: палає склад, пошкоджено техніку

Вранці в неділю, 8 червня, ворог атакував Костянтинівську громаду Миколаївщини. Про це інформує УНН із посиланням на повідомлення обласного управління ДСНС.

Деталі

Зазначається, що внаслідок комбінованого удару виникла пожежа складського приміщення, пошкоджено сільськогосподарську техніку.

Станом на 07:45 пожежу локалізовано на площі 2000 кв.м. Інформація про постраждалих не надходила

- йдеться у повідомленні.

Нині рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки ворожої атаки.

Нагадаємо

3 червня росіяни вдарили ракетою "Кинджал" по портовій інфраструктурі Миколаївщини. Ворог поцілив у землю, жертв серед цивільних немає.

Наприкінці травня російські війська завдали балістичного ракетного удару по фермерському господарству в Горохівській громаді Миколаївської області. Поранено четверо працівників.

У Миколаєві з-під завалів дістали тіло жінки: кількість жертв зросла25.05.25, 21:12 • 4918 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

Суспільство
Миколаївська область
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
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