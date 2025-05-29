На Миколаївщині росіяни вдарили балістикою по фермі: поранено 4 працівників

У Миколаївській області російські війська завдали балістичний ракетний удар по фермі, поранено чотирьох працівників, повідомив у четвер голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у Telegram, пише УНН.

Російські мразоти вдарили балістикою по фермерському господарству в Горохівській громаді. Поранено четверо працівників підприємства - написав Кім.

Зі слів голови ОВА, троє людей - у тяжкому стані. За їх життя боряться медики.

Доповнення

За даними голови ОВА, учора, 28 травня, ворог двічі атакував дронами типу FPV Куцурубську громаду. У селі Дніпровське внаслідок обстрілу виникла пожежа даху нежитлового будинку та сухої трави на відкритій території, які рятувальники оперативно ліквідували. Внаслідок іншого обстрілу - пошкоджений приватний будинок та автомобіль. Також учора, 28 травня, ворог о 14:35 атакував дроном типу FPV акваторію Очаківської громади. Постраждалих немає.