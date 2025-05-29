На Миколаївщині росіяни вдарили балістикою по фермі: поранено 4 працівників

$41.590.09
47.080.23
ukenru
Нова зустріч у форматі "Рамштайн" пройде 4 червня - НАТО
08:40 • 3490 перегляди

Нова зустріч у форматі "Рамштайн" пройде 4 червня - НАТО

Ексклюзив
08:12 • 8278 перегляди

Коли відмова від глютену - не про моду: що таке целіакія і як із нею жити

06:00 • 25763 перегляди

Чи почнеться літо із магнітних бур: дати та інтенсивність геомагнітних коливань у червні

28 травня, 17:16 • 47229 перегляди

Трамп заявив, що готовий до переговорів із Зеленським та путіним

Ексклюзив
28 травня, 14:57 • 92504 перегляди

Закінчення "торговельного безвізу" між Україною та ЄС: експерт назвав можливі варіанти розвитку ситуації

Ексклюзив
28 травня, 12:43 • 98166 перегляди

"Сіра" економія: юрист розповів про головні ознаки схем із дроблення бізнесу в торгівлі технікою

28 травня, 10:11 • 108702 перегляди

Я готовий до тристоронньої зустрічі з Трампом і путіним - Зеленський

Ексклюзив
28 травня, 09:43 • 100195 перегляди

Прокуратура вимагає активізувати розслідування щодо головного юриста НБУ Зими

Ексклюзив
28 травня, 07:55 • 170981 перегляди

Галущенко про можливі плани рф перезапустити ЗАЕС: "Можуть призвести до непередбачуваних наслідків"

Ексклюзив
28 травня, 06:00 • 73722 перегляди

Посилення лімітів на перекази з картки на картку з червня: економіст спростував міфи та пояснив на кого це вплине

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+19°
3.4м/с
66%
744мм
Популярнi новини

У санкт-петербурзі масштабна пожежа на стратегічному заводі "авангард": що відомо

29 травня, 00:27 • 27905 перегляди

Суд США зупинив дію більшості імпортних тарифів Трампа

29 травня, 00:59 • 11830 перегляди

У ніч на 29 травня москву атакували безпілотники: під удар потрапив житловий комплекс

29 травня, 02:03 • 65510 перегляди

На Миколаївщині затримали чоловіка за зґвалтування односельчанки: подробиці

29 травня, 02:35 • 36135 перегляди

Гейлі Бібер продала бренд Rhode за мільярд доларів

06:22 • 10378 перегляди
Публікації

Чи почнеться літо із магнітних бур: дати та інтенсивність геомагнітних коливань у червні

06:00 • 25743 перегляди

Що приготувати в мультиварці: перевірені рецепти для вечері

28 травня, 14:15 • 124605 перегляди

"Бетіс" - "Челсі": анонс фіналу Ліги конференцій

28 травня, 05:00 • 202681 перегляди

Позов до Sony за право торгувати “сірою” технікою та побиття покупця: хто стоїть за мережею Stylus

27 травня, 15:12 • 213179 перегляди

Топ трендів випускної моди 2025: що актуально та скільки коштує

27 травня, 14:30 • 217663 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Фрідріх Мерц

Хакан Фідан

Петтері Орпо

Борис Пісторіус

Франк-Вальтер Штайнмаєр

Актуальні місця

Київ

Берлін

Ватикан

Київська область

Румунія

Реклама
УНН Lite

"Playing God" з музикою Nube отримує право на участь в "Оскарі" після перемоги на Animayo

07:36 • 3382 перегляди

Гейлі Бібер продала бренд Rhode за мільярд доларів

06:22 • 10564 перегляди

The Last Of Us: творці серіалу натякнули на повернення Педро Паскаля у третьому сезоні

28 травня, 13:39 • 78263 перегляди

Зрада після майже 30 років разом: ексдружина Г'ю Джекмана розповіла деталі про причини розлучення

28 травня, 08:54 • 138950 перегляди

Привид у Беверлі-Гіллз: Періс Гілтон налякана тим, що її дворічний син бачить містичних істот

27 травня, 17:27 • 77853 перегляди
Актуальне

Telegram

Старлінк

Північний потік — 2

Х-101

Фокс Ньюс

На Миколаївщині росіяни вдарили балістикою по фермі: поранено 4 працівників

Київ • УНН

 • 372 перегляди

Російські війська завдали балістичного ракетного удару по фермерському господарству в Горохівській громаді Миколаївської області. Поранено четверо працівників, троє з них у тяжкому стані.

На Миколаївщині росіяни вдарили балістикою по фермі: поранено 4 працівників

У Миколаївській області російські війська завдали балістичний ракетний удар по фермі, поранено чотирьох працівників, повідомив у четвер голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у Telegram, пише УНН.

Російські мразоти вдарили балістикою по фермерському господарству в Горохівській громаді. Поранено четверо працівників підприємства

- написав Кім.

Зі слів голови ОВА, троє людей - у тяжкому стані. За їх життя боряться медики.

Доповнення

За даними голови ОВА, учора, 28 травня, ворог двічі атакував дронами типу FPV Куцурубську громаду. У селі Дніпровське внаслідок обстрілу виникла пожежа даху нежитлового будинку та сухої трави на відкритій території, які рятувальники оперативно ліквідували. Внаслідок іншого обстрілу - пошкоджений приватний будинок та автомобіль. Також учора, 28 травня, ворог о 14:35 атакував дроном типу FPV акваторію Очаківської громади. Постраждалих немає.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
Миколаївська область
Віталій Кім
Telegram
Brent
$65.44
Bitcoin
$107,842.80
S&P 500
$5,909.48
Tesla
$358.81
Газ TTF
$36.69
Золото
$3,310.49
Ethereum
$2,728.92