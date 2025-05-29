В Николаевской области россияне ударили баллистикой по ферме: ранены 4 работника

В Николаевской области российские войска нанесли баллистический ракетный удар по ферме, ранены четверо работников, сообщил в четверг глава Николаевской ОВА Виталий Ким в Telegram, пишет УНН.

Российские мрази ударили баллистикой по фермерскому хозяйству в Гороховской громаде. Ранены четверо работников предприятия - написал Ким.

По словам главы ОВА, три человека - в тяжелом состоянии. За их жизни борются медики.

Дополнение

По данным главы ОВА, вчера, 28 мая, враг дважды атаковал дронами типа FPV Куцурубскую громаду. В селе Днепровское в результате обстрела возник пожар крыши нежилого дома и сухой травы на открытой территории, которые спасатели оперативно ликвидировали. В результате другого обстрела - поврежден частный дом и автомобиль. Также вчера, 28 мая, враг в 14:35 атаковал дроном типа FPV акваторию Очаковской громады. Пострадавших нет.