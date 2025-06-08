Утренний удар по Константиновской общине в Николаевской области: горит склад, повреждена техника

Утром в воскресенье, 8 июня, враг атаковал Константиновскую громаду Николаевской области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение областного управления ГСЧС.

Детали

Отмечается, что в результате комбинированного удара возник пожар складского помещения, повреждена сельскохозяйственная техника.

По состоянию на 07:45 пожар локализован на площади 2000 кв.м. Информация о пострадавших не поступала - говорится в сообщении.

Сейчас спасатели продолжают ликвидировать последствия вражеской атаки.

Напомним

3 июня россияне ударили ракетой "Кинжал" по портовой инфраструктуре Николаевской области. Враг попал в землю, жертв среди гражданских нет.

В конце мая российские войска нанесли баллистический ракетный удар по фермерскому хозяйству в Гороховской громаде Николаевской области. Ранены четверо работников.

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