Утренний удар по Константиновской общине в Николаевской области: горит склад, повреждена техника
Киев • УНН
8 июня враг атаковал Константиновскую общину в Николаевской области. В результате удара возник пожар на складе площадью 2000 кв.м, повреждена сельхозтехника.
Утром в воскресенье, 8 июня, враг атаковал Константиновскую громаду Николаевской области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение областного управления ГСЧС.
Детали
Отмечается, что в результате комбинированного удара возник пожар складского помещения, повреждена сельскохозяйственная техника.
По состоянию на 07:45 пожар локализован на площади 2000 кв.м. Информация о пострадавших не поступала
Сейчас спасатели продолжают ликвидировать последствия вражеской атаки.
Напомним
3 июня россияне ударили ракетой "Кинжал" по портовой инфраструктуре Николаевской области. Враг попал в землю, жертв среди гражданских нет.
В конце мая российские войска нанесли баллистический ракетный удар по фермерскому хозяйству в Гороховской громаде Николаевской области. Ранены четверо работников.
В Николаеве из-под завалов достали тело женщины: количество жертв возросло25.05.25, 21:12 • 4914 просмотров