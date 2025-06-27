Ракетний удар рф по Луцьку 6 червня завдав шкоди довкіллю на понад 700 млн грн

Шкоду довкіллю Луцька внаслідок ракетного удару по місту 6 червня 2025 року експерти Державної екологічної інспекції у Волинській області оцінили у понад 700 мільйонів гривень. Забруднено землю й повітря, встанови фахівці. Про це УНН повідомляє з посиланням на Держекоінспекцію у Facebook.

Деталі

Спеціалісти інспекції у межах кримінальних проваджень оглянули місце "прильотів" та оцінили збитки.

Шкода природі, зумовлена засміченням земельних ресурсів відходами руйнувань оцінена у понад 700 мільйонів гривень. А розмір шкоди, зумовленої викидами забруднюючих речовин в атмосферне повітря становить приблизно 700 тисяч гривень.

Матеріали інспекція передала до правоохоронних органів. Загальна сума завданих збитків довкіллю внаслідок збройної агресії на території Волинської області становить близько 1,4 млрд гривень.

Нагадаємо

Внаслідок нічної атаки рф у Луцьку в ніч на 7 червня загинуло двоє людей, ще 30 постраждали. Ракета зруйнувала дев'ятиповерховий будинок. Евакуювати довелося понад 20 людей.

Шкода довкіллю України через війну рф сягнула вже 94 млрд доларів