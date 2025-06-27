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Ракетный удар РФ по Луцку 6 июня нанес ущерб окружающей среде на более чем 700 млн грн

Киев • УНН

 • 1456 просмотра

Эксперты оценили ущерб окружающей среде Луцка от ракетного удара 6 июня 2025 года в более чем 700 миллионов гривен. Загрязнение земли и воздуха привело к таким значительным убыткам, которые переданы правоохранителям.

Ракетный удар РФ по Луцку 6 июня нанес ущерб окружающей среде на более чем 700 млн грн

Ущерб окружающей среде Луцка в результате ракетного удара по городу 6 июня 2025 года эксперты Государственной экологической инспекции в Волынской области оценили более чем в 700 миллионов гривен. Загрязнены земля и воздух, установили специалисты. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Госэкоинспекцию в Facebook.

Подробности

Специалисты инспекции в рамках уголовных производств осмотрели место «прилётов» и оценили ущерб.

Ущерб природе, вызванный засорением земельных ресурсов отходами разрушений, оценен более чем в 700 миллионов гривен. А размер ущерба, вызванного выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух, составляет примерно 700 тысяч гривен.

Материалы инспекция передала в правоохранительные органы. Общая сумма нанесенного ущерба окружающей среде в результате вооруженной агрессии на территории Волынской области составляет около 1,4 млрд гривен.

Напомним

В результате ночной атаки РФ в Луцке в ночь на 7 июня погибли два человека, еще 30 пострадали. Ракета разрушила девятиэтажный дом. Эвакуировать пришлось более 20 человек.

Ущерб окружающей среде Украины из-за войны рф достиг уже 94 млрд долларов12.06.25, 15:18 • 2588 просмотров

Лилия Набока

Лилия Набока

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