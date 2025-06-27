Ракетный удар РФ по Луцку 6 июня нанес ущерб окружающей среде на более чем 700 млн грн

Ущерб окружающей среде Луцка в результате ракетного удара по городу 6 июня 2025 года эксперты Государственной экологической инспекции в Волынской области оценили более чем в 700 миллионов гривен. Загрязнены земля и воздух, установили специалисты. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Госэкоинспекцию в Facebook.

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Специалисты инспекции в рамках уголовных производств осмотрели место «прилётов» и оценили ущерб.

Ущерб природе, вызванный засорением земельных ресурсов отходами разрушений, оценен более чем в 700 миллионов гривен. А размер ущерба, вызванного выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух, составляет примерно 700 тысяч гривен.

Материалы инспекция передала в правоохранительные органы. Общая сумма нанесенного ущерба окружающей среде в результате вооруженной агрессии на территории Волынской области составляет около 1,4 млрд гривен.

Напомним

В результате ночной атаки РФ в Луцке в ночь на 7 июня погибли два человека, еще 30 пострадали. Ракета разрушила девятиэтажный дом. Эвакуировать пришлось более 20 человек.

Ущерб окружающей среде Украины из-за войны рф достиг уже 94 млрд долларов