Ракетний удар рф по Кривому Рогу: показали наслідки
Київ • УНН
Внаслідок ракетного удару по житловому кварталу Кривого Рогу загинув 39-річний чоловік, 14 людей постраждали. Пошкоджено 11 багатоповерхівок, школу, клініку та інші об'єкти інфраструктури.
Внаслідок ракетного удару російських військ по житловому кварталу Кривого Рогу у Дніпропетровській області загинув 39-річний чоловік, кількість постраждалих зросла до 14. Про це повідомив у вівторок голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram, пише УНН.
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"14 людей постраждали через ракетний удар по Кривому Рогу. 10 з них госпіталізовані. Один поранений – "тяжкий". Решта в стані середньої тяжкості. На жаль, через атаку обірвалося життя 39-річного чоловіка", - повідомив Лисак.
"Лікарі зробили все, що змогли, але від надважкої відкритої черепно-мозкової травми помер чоловік 39 років", - додав голова Ради оборони міста Олександр Вілкул у Telegram.
Зі слів Вілкула, ворог вдарив балістичною ракетою по житловому кварталу Кривого Рогу з дуже щільною багатоквартирною забудовою.
Пожежу, яка виникла після "прильоту", за даними голови ОВА, рятувальники загасили. У місті пошкоджені 11 багатоквартирних будинків, клініка, школа, адмінбудівля. Знищені 12 гаражів, ще 10 - понівечені. Зачепило газогін.
Наслідки ворожої атаки показала ДСНС України.
Нікопольщину, за даними Лисака, агресор обстрілював "Градом", артилерією, бив дронами-камікадзе. Поцілив по Нікополю, Покровській, Мирівській, Червоногригорівській громадах. Пошкоджена інфраструктура, АЗС, приватний будинок, газогін. Люди вціліли.
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