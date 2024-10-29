Ракетный удар рф по Кривому Рогу: показали последствия
Киев • УНН
В результате ракетного удара по жилому кварталу Кривого Рога погиб 39-летний мужчина, 14 человек пострадали. Повреждены 11 многоэтажек, школа, клиника и другие объекты инфраструктуры.
В результате ракетного удара российских войск по жилому кварталу Кривого Рога в Днепропетровской области погиб 39-летний мужчина, количество пострадавших возросло до 14. Об этом сообщил во вторник глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram, пишет УНН.
Детали
"14 человек пострадали из-за ракетного удара по Кривому Рогу. 10 из них госпитализированы. Один раненый - "тяжелый". Остальные в состоянии средней тяжести. К сожалению, из-за атаки оборвалась жизнь 39-летнего мужчины", - сообщил Лысак.
"Врачи сделали все, что смогли, но от сверхтяжелой открытой черепно-мозговой травмы умер мужчина 39 лет", - добавил глава Совета обороны города Александр Вилкул в Telegram.
По словам Вилкула, враг ударил баллистической ракетой по жилому кварталу Кривого Рога с очень плотной многоквартирной застройкой.
Пожар, который возник после "прилета", по данным главы ОВА, спасатели потушили. В городе повреждены 11 многоквартирных домов, клиника, школа, админздание. Уничтожены 12 гаражей, еще 10 - изувечены. Задело газопровод.
Последствия вражеской атаки показала ГСЧС Украины.
Никопольщину, по данным Лысака, агрессор обстреливал "Градом", артиллерией, бил дронами-камикадзе. Попал по Никополю, Покровской, Мировской, Червоногригорьевской громадам. Повреждена инфраструктура, АЗС, частный дом, газопровод. Люди уцелели.
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