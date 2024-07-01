Ракетний удар рф по Дніпру: тривають пошуки людей, які можуть перебувати під завалами
Київ • УНН
Внаслідок російського ракетного удару по житловому будинку в Дніпрі тривають пошуки людей, які можуть залишатись під завалами будинку. Наразі вважаються зниклими безвісті 2 особи.
У Дніпрі тривають пошуки людей, які ймовірно перебувають під завалами, передає УНН із посиланням на ДСНС.
За даними рятувальників, наразі вважаються зниклими безвісті 2 особи.
"До робіт на висоті задіяні верхолази ДСНС, які з рятувальниками розбирають завали вручну. Також допомагають шукати людей кінологічні розрахунки ДСНС", - йдеться у повідомленні.
Ракетний удар рф по Дніпру: поліція ідентифікувала загиблу у багатоповерхівці29.06.24, 12:25 • 30154 перегляди
У ДСНС додали, що за час рятувально-пошукових робіт розібрано та вивезено 750 т будівельних конструкцій та сміття.
Психологи ДСНС надали необхідну допомогу 47 людям.
Нагадаємо
Ввечері, 28 червня, російські війська вдарили по Дніпру ракетою, влучивши в житлову багатоповерхівку. Внаслідок атаки зруйновано чотири поверхи.