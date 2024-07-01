В Днепре продолжаются поиски людей, которые вероятно находятся под завалами, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.

По данным спасателей, сейчас считаются пропавшими без вести 2 человека.

"К работам на высоте задействованы верхолазы ГСЧС, которые со спасателями разбирают завалы вручную. Также помогают искать людей кинологические расчеты ГСЧС", - говорится в сообщении.

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В ГСЧС добавили, что за время спасательно-поисковых работ разобрано и вывезено 750 т строительных конструкций и мусора.

Психологи ГСЧС оказали необходимую помощь 47 людям.

Напомним,

Вечером, 28 июня, российские войска ударили по Днепру ракетой, попав в жилую многоэтажку. В результате атаки разрушены четыре этажа.