Киев • УНН
В результате российского ракетного удара по жилому дому в Днепре продолжаются поиски людей, которые могут оставаться под завалами дома. Сейчас считаются пропавшими без вести 2 человека.
В Днепре продолжаются поиски людей, которые вероятно находятся под завалами, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.
По данным спасателей, сейчас считаются пропавшими без вести 2 человека.
"К работам на высоте задействованы верхолазы ГСЧС, которые со спасателями разбирают завалы вручную. Также помогают искать людей кинологические расчеты ГСЧС", - говорится в сообщении.
Ракетный удар рф по Днепру: полиция идентифицировала погибшую в многоэтажке29 июня 2024, 09:25 • 29691 просмотр
В ГСЧС добавили, что за время спасательно-поисковых работ разобрано и вывезено 750 т строительных конструкций и мусора.
Психологи ГСЧС оказали необходимую помощь 47 людям.
Напомним,
Вечером, 28 июня, российские войска ударили по Днепру ракетой, попав в жилую многоэтажку. В результате атаки разрушены четыре этажа.