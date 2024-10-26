Ракетний удар рф по Сумах: що відомо про наслідки атаки
Київ • УНН
Російські війська завдали ракетного удару по Сумах, внаслідок чого пошкоджено адміністративну будівлю. За минулу добу окупанти здійснили 117 обстрілів прикордонних територій, зафіксовано 350 вибухів.
Російські загарбники продовжують обстрілювати прикордонні території Чернігівської, Сумської та частини Харківської областей. Зокрема, армія рф завдала ракетного удару по Сумах, пошкоджено адміністративну будівлю. Про це у суботу повідомили в Оперативному командуванні "Північ", передає УНН.
Суми – 2 вибухи, ймовірно ракетний удар. Внаслідок обстрілу пошкоджено адміністративну будівлю
Всього, за даними ОК "Північ" росіяни протягом минулої доби, 25 жовтня, обстріляли Сумську, Чернігівську та частину Харківської областей 117 разів із різних видів озброєння. Пролунало 350 вибухів.
Інформація про руйнування, загиблих або поранених серед місцевого населення уточнюється.
Кількість обстрілів Сумщини в порівнянні із минулим роком зросла вдвічі - ОВА23.10.24, 19:24 • 19850 переглядiв