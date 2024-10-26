Ракетный удар по Сумах: что известно о последствиях атаки
Киев • УНН
Российские войска нанесли ракетный удар по Сумах, в результате чего повреждено административное здание. За минувшие сутки оккупанты совершили 117 обстрелов приграничных территорий, зафиксировано 350 взрывов.
Российские захватчики продолжают обстреливать приграничные территории Черниговской, Сумской и части Харьковской областей. В частности, армия рф нанесла ракетный удар по Сумах, повреждено административное здание. Об этом в субботу сообщили в Оперативном командовании «Север», передает УНН.
Сумы - 2 взрыва, вероятно ракетный удар. В результате обстрела повреждено административное здание
Всего, по данным ОК «Север» россияне за прошедшие сутки, 25 октября, обстреляли Сумскую, Черниговскую и часть Харьковской областей 117 раз из различных видов вооружения. Прозвучало 350 взрывов.
Информация о разрушениях, погибших или раненых среди местного населения уточняется.
Количество обстрелов Сумщины по сравнению с прошлым годом выросло вдвое - ОВА23 октября 2024, 16:24 • 19084 просмотра