Ракетный удар по Сумах: что известно о последствиях атаки

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Российские войска нанесли ракетный удар по Сумах, в результате чего повреждено административное здание. За минувшие сутки оккупанты совершили 117 обстрелов приграничных территорий, зафиксировано 350 взрывов.

Российские захватчики продолжают обстреливать приграничные территории Черниговской, Сумской и части Харьковской областей. В частности, армия рф нанесла ракетный удар по Сумах, повреждено административное здание. Об этом в субботу сообщили в Оперативном командовании «Север», передает УНН.

Сумы - 2 взрыва, вероятно ракетный удар. В результате обстрела повреждено административное здание

- говорится в сообщении «Север».

 Всего, по данным ОК «Север» россияне за прошедшие сутки, 25 октября, обстреляли Сумскую, Черниговскую и часть Харьковской областей  117 раз из различных видов вооружения. Прозвучало 350 взрывов.

Информация о разрушениях, погибших или раненых среди местного населения уточняется.

Количество обстрелов Сумщины по сравнению с прошлым годом выросло вдвое - ОВА23 октября 2024, 16:24 • 19084 просмотра

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
chernigovЧернигов
sumyСумы
kharkivХарьков