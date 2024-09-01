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Ракетний обстріл Харкова: зросла кількість постраждалих, найменшим потерпілим три місяці

Ракетний обстріл Харкова: зросла кількість постраждалих, найменшим потерпілим три місяці

Київ • УНН

 • 29346 перегляди

Внаслідок ракетної атаки на Харків 1 вересня постраждало 44 людини, у тому числі 7 дітей. Найменшим потерпілим три місяці. Окупанти завдали близько 10 ударів по місту.

Через ворожу  ракетну атаку на Харків 1 вересня  кількість постраждалих зросла до 44, серед них 7 дітей. Наразі наймолодші потерпілі — два хлопчики віком три місяці. Про це УНН повідомляє з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Станом на 17:40 кількість постраждалих зросла до 44 людей, серед них 7 дітей. Медичну допомогу надають ще одному тримісячному хлопчику

- йдеться в повідомленні.

Речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко зазначив журналістам, що станом на зараз наймолодші потерпілі — два хлопчики віком три місяці.

Нагадаємо

російські війська завдали близько 10 ударів по Харкову. Синєгубов повідомляв, що за попередньою інформацією правоохоронців, удари були нанесені в тому числі "Іскандерами". Завдано три удари по локаціям: Харківський палац спорту, торговельний центр у Салтівському районі, близько Гідропарка у Київському районі.

Раніше повідомлялося, що відомо про 41 постраждалу людину.

Ракетний обстріл Харкова: Зеленський показав наслідки01.09.24, 15:49 • 70860 переглядiв

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Війна

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