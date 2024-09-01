Ракетный обстрел Харькова: возросло количество пострадавших, самым младшим пострадавшим три месяца

Из-за вражеской ракетной атаки на Харьков 1 сентября количество пострадавших возросло до 44, среди них 7 детей. Сейчас самые молодые пострадавшие - два мальчика в возрасте три месяца. Об этом УНН сообщает с ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

По состоянию на 17:40 количество пострадавших возросло до 44 человек, среди них 7 детей. Медицинскую помощь оказывают еще одному трехмесячному мальчику - говорится в сообщении.

Представитель Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко отметил журналистам, что по состоянию на сейчас самые молодые пострадавшие - два мальчика в возрасте три месяца.

Напомним

российские войска нанесли около 10 ударов по Харькову. Синегубов сообщал, что по предварительной информации правоохранителей, удары были нанесены в том числе "Искандерами". Нанесено три удара по локациям: Харьковский дворец спорта, торговый центр в Салтовском районе, около Гидропарка в Киевском районе.

Ранее сообщалось, что известно о 41 пострадавшем человеке.

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