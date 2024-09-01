Ракетный обстрел Харькова: возросло количество пострадавших, самым младшим пострадавшим три месяца
Киев • УНН
В результате ракетной атаки на Харьков 1 сентября пострадало 44 человека, в том числе 7 детей. Самым младшим пострадавшим три месяца. Оккупанты нанесли около 10 ударов по городу.
Из-за вражеской ракетной атаки на Харьков 1 сентября количество пострадавших возросло до 44, среди них 7 детей. Сейчас самые молодые пострадавшие - два мальчика в возрасте три месяца. Об этом УНН сообщает с ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.
По состоянию на 17:40 количество пострадавших возросло до 44 человек, среди них 7 детей. Медицинскую помощь оказывают еще одному трехмесячному мальчику
Представитель Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко отметил журналистам, что по состоянию на сейчас самые молодые пострадавшие - два мальчика в возрасте три месяца.
Напомним
российские войска нанесли около 10 ударов по Харькову. Синегубов сообщал, что по предварительной информации правоохранителей, удары были нанесены в том числе "Искандерами". Нанесено три удара по локациям: Харьковский дворец спорта, торговый центр в Салтовском районе, около Гидропарка в Киевском районе.
Ранее сообщалось, что известно о 41 пострадавшем человеке.
Ракетний обстріл Харкова: Зеленський показав наслідки1 сентября 2024, 12:49 • 28017 просмотров