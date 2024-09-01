Ракетний обстріл Харкова: серед постраждалих працівники ДСНС та медики
Київ • УНН
Внаслідок ракетного обстрілу Харкова постраждали працівники ДСНС та швидкої допомоги. Кількість постраждалих зросла до 41, серед них 5 дітей, завдано близько 10 ударів по місту.
Через ракетний обстріл ворогом Харкова серед постраждалих є працівники ДСНС та карети швидкої допомоги. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.
Серед білого дня було дуже багато вибухів, влучань…Загиблих не має, але декілька людей у дуже важкому стані. Окрім цього, постраждали працівники ДСНС й працівники карети швидкої допомоги, які приїхали на виїзд й повторним, цинічним ударом, попередньо це були "Іскандери", ворог атакував місто й постраждали лікарі, які приїхали на місце вибуху
Доповнення
Через ворожу ракетну атаку на Харків 1 вересня кількість постраждалих зросла до 41, серед них - 5 дітей.
російські війська завдали близько 10 ударів по Харкову. Завдано три удари по локаціям: Харківський палац спорту, торговельний центр у Салтівському районі, близько Гідропарка у Київському районі.
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