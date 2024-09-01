Ракетный обстрел Харькова: среди пострадавших работники ГСЧС и медики

Из-за ракетного обстрела врагом Харькова среди пострадавших есть работники ГСЧС и кареты скорой помощи. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Среди белого дня было очень много взрывов, попаданий ... Погибших нет, но несколько человек в очень тяжелом состоянии. Кроме этого, пострадали работники ГСЧС и работники кареты скорой помощи, которые приехали на выезд и повторным, циничным ударом, предварительно это были "Искандеры", враг атаковал город и пострадали врачи, которые приехали на место взрыва - рассказал Терехов.

Дополнение

Из-за вражеской ракетной атаки на Харьков 1 сентября количество пострадавших возросло до 41, среди них - 5 детей.

российские войска нанесли около 10 ударов по Харькову. Нанесено три удара по локациям: Харьковский дворец спорта, торговый центр в Салтовском районе, около Гидропарка в Киевском районе.

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