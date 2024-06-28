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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Ракетні атаки на Миколаївщині: 3 людей отримали поранення

Київ • УНН

 • 26018 перегляди

У Миколаївській області внаслідок російських обстрілів постраждав водій вантажівки, двоє людей отримали поранення, а ракетно-артилерійські обстріли в Галицинівській та Очаківській громадах обійшлися без жертв.

Ракетні атаки на Миколаївщині: 3 людей отримали поранення

На Миколаївщині внаслідок атак рф постраждав водій вантажівки та було поранено двох людей, а обстріли ракетами та артилерією у Галицинівській та Очаківській громадах обійшлися без постраждалих. Про це повідомляє голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає УНН.

Деталі

За інформацією районних військових адміністрацій та ГУ ДСНС України у Миколаївській області, на Миколаївщині 27 червня внаслідок падіння уламків ракети поранення отримав водій вантажівки та пошкоджено його автомобіль. Також сталося ДТП, в якій постраждав інший водій.

Крім того, Увечері того ж дня близько 21:44 окупанти завдали ракетного удару по промисловій інфраструктурі на околицях населеного пункту. Внаслідок чого виникла пожежа. Поранень зазнали двоє людей, їх було госпіталізовано. Нині стан постраждалих стабільний.

Також сьогодні о 03:25 загарбники обстріли з РСЗВ Галицинівську громаду області. У результаті даної агресії виникло займання на території поза межами населеного пункту, яке було ліквідовано. На щастя, постраждалих немає.

Також о 05:20 та 05:37 обстрілів з артилерії зазнала акваторія Очаківської громади. Тут теж без постраждалих.

Ворожі влучання на передмісті Миколаєва: 2 людей отримали поранення28.06.24, 00:01 • 30870 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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