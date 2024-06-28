Ворожі влучання на передмісті Миколаєва: 2 людей отримали поранення
Київ • УНН
Двоє людей отримали поранення та були госпіталізовані внаслідок ворожого обстрілу у передмісті Миколаєва.
Унаслідок ворожих влучання по передмістю Миколаєва 2 людей отримали поранення. Про це повідомляє голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає УНН.
На даний момент відомо про двох постраждалих, їх госпіталізовано
Нагадаємо
Раніше було повідомлено, що у Миколаєві сталися вибухи.
Вибух за Миколаєвом: деталі повідомляє ОВА27.06.24, 22:16 • 48653 перегляди