Вражеские попадания в пригороде Николаева: 2 человека получили ранения

Короткое замыкание на подстанции: энергетики восстановили электроснабжение в Шевченковском районе Киева 5 часов назад • 14953 просмотра

Инцидент на подстанции не повлиял на жизнеобеспечение Киева - КГВА 5 часов назад • 14832 просмотра

Кличко о ситуации на энергообъекте: на трансформаторной подстанции возникло короткое замыкание 6 часов назад • 16172 просмотра

На энергообъекте в Киеве произошел взрыв и пожар - Кличко 6 часов назад • 14675 просмотра