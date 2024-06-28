Вражеские попадания в пригороде Николаева: 2 человека получили ранения

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Ответы ChatGPT не хуже ответов реальных студентов, ИИ поражает преподавателей - исследование

Ответы ChatGPT не хуже ответов реальных студентов, ИИ поражает преподавателей - исследование

  •  52044 просмотра
В Google Translate появится более 100 новых языков: среди них крымскотатарский

В Google Translate появится более 100 новых языков: среди них крымскотатарский

  •  43815 просмотра
Зеленский встретился со Столтенбергом в штаб-квартире НАТО: говорили о подготовке к Вашингтонскому саммиту

Зеленский встретился со Столтенбергом в штаб-квартире НАТО: говорили о подготовке к Вашингтонскому саммиту

  •  34924 просмотра
Зеленский встретился с премьером Словении: говорили о финализации текста соглашения по безопасности

Зеленский встретился с премьером Словении: говорили о финализации текста соглашения по безопасности

  •  37918 просмотра
FT: США могут выкупить у Израиля 8 систем ПВО Patriot для Украины

FT: США могут выкупить у Израиля 8 систем ПВО Patriot для Украины

  •  39476 просмотра
публикации
Большинство детективов уволится из НАБУ в ближайшее время - аудит

Большинство детективов уволится из НАБУ в ближайшее время - аудит

  •  119961 просмотра
Дело экс-министра Сольского: у детективов истек разумный срок следствия, суд дал еще 8 месяцев

Дело экс-министра Сольского: у детективов истек разумный срок следствия, суд дал еще 8 месяцев

  •  132198 просмотра
Иностранные эксперты об идее создания экспертного учреждения при НАБУ: не решит вопрос объективности экспертиз

Иностранные эксперты об идее создания экспертного учреждения при НАБУ: не решит вопрос объективности экспертиз

26 июня 2024, 11:07  •  151221 просмотра
"Фантастические твари и где они обитают" или история перезалога зернового терминала "Олимпекс"

"Фантастические твари и где они обитают" или история перезалога зернового терминала "Олимпекс"

25 июня 2024, 11:50  •  178062 просмотра
НАПК выявило конфликт интересов в делах НАБУ - детективы заказывали судебные экспертизы у коллег-прокуроров

НАПК выявило конфликт интересов в делах НАБУ - детективы заказывали судебные экспертизы у коллег-прокуроров

25 июня 2024, 10:24  •  176794 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
В Google Translate появится более 100 новых языков: среди них крымскотатарский

В Google Translate появится более 100 новых языков: среди них крымскотатарский

  •  43815 просмотра
Ответы ChatGPT не хуже ответов реальных студентов, ИИ поражает преподавателей - исследование

Ответы ChatGPT не хуже ответов реальных студентов, ИИ поражает преподавателей - исследование

  •  52044 просмотра
27 июня: Всемирный день рыболовства, Международный день ананаса, Международный день ананаса

27 июня: Всемирный день рыболовства, Международный день ананаса, Международный день ананаса

  •  106192 просмотра
Принцесса Анна: муж сообщил о состоянии ее здоровья после инцидента с лошадью

Принцесса Анна: муж сообщил о состоянии ее здоровья после инцидента с лошадью

26 июня 2024, 16:13  •  86373 просмотра
Пограничный пес Фишер предсказал победителя матча Украина-Бельгия: видеопрогноз

Пограничный пес Фишер предсказал победителя матча Украина-Бельгия: видеопрогноз

26 июня 2024, 15:57  •  80573 просмотра
Актуальное

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Вражеские попадания в пригороде Николаева: 2 человека получили ранения

Вражеские попадания в пригороде Николаева: 2 человека получили ранения

Киев  •  УНН

27 июня 2024, 21:01  •  5569 просмотра

Read in English

Два человека получили ранения и были госпитализированы в результате вражеского обстрела в пригороде Николаева.

В результате вражеских попаданий по пригороду Николаева 2 человека получили ранения. Об этом сообщает председатель Николаевской ОГА Виталий Ким, передает УНН.

На данный момент известно о двух пострадавших, они госпитализированы

- проинформировал Виталий Ким.

Напомним

Ранее было сообщено, что в Николаеве произошли взрывы.

Взрыв под Николаевом: детали сообщает ОВА27 июня 2024, 19:16 • 20059 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

ОбществоВойна
nikolaevНиколаев
Эксклюзив
Киберспециалисты ГУР "выключили" в Крыму кассовые аппараты и движение по Керченскому мосту - источники
  •  61082 просмотра

Киберспециалисты ГУР "выключили" в Крыму кассовые аппараты и движение по Керченскому мосту - источники

Эксклюзив
Нижние этажи и наличие газа: эксперты рассказали, какие квартиры пользуются спросом на рынке аренды жилья
  •  58015 просмотра

Нижние этажи и наличие газа: эксперты рассказали, какие квартиры пользуются спросом на рынке аренды жилья

Эксклюзив
Экспертизы табачных изделий и их современных заменителей важны в контексте уплаты налогов и борьбы с теневым рынком - Рувин
  •  72446 просмотра

Экспертизы табачных изделий и их современных заменителей важны в контексте уплаты налогов и борьбы с теневым рынком - Рувин

Эксклюзив
Экспорт зерновых вырос в связи с активизацией борьбы с вывозом зерна "в серую" и работы зернового коридора - эксперт
  •  97314 просмотра

Экспорт зерновых вырос в связи с активизацией борьбы с вывозом зерна "в серую" и работы зернового коридора - эксперт

Эксклюзив
В Черниговской ОВА рассматривают возможность ремонта еще одного участка дороги, который своим транспортом разрушают два агрохолдинга
  •  101322 просмотра

В Черниговской ОВА рассматривают возможность ремонта еще одного участка дороги, который своим транспортом разрушают два агрохолдинга

Эксклюзив
Гроза и Науменко трижды заложили имущество терминала "Олимпекс". Адвокат рассказал, имеют ли право банки выдавать подобные кредиты
  •  94367 просмотра

Гроза и Науменко трижды заложили имущество терминала "Олимпекс". Адвокат рассказал, имеют ли право банки выдавать подобные кредиты

Эксклюзив
Эксперт рассказала о вызовах, с которыми сталкивается Нацбанк во время регулирования валютного курса
  •  63044 просмотра

Эксперт рассказала о вызовах, с которыми сталкивается Нацбанк во время регулирования валютного курса

Эксклюзив
Офис генпрокурора отказался открывать уголовное производство против Гетманцева относительно давления на судью: не видят достаточно оснований
  •  49959 просмотра

Офис генпрокурора отказался открывать уголовное производство против Гетманцева относительно давления на судью: не видят достаточно оснований

Эксклюзив
Лубинец о ситуации с соблюдением россиянами Женевской конвенции: появляются положительные моменты
26 июня 2024, 16:27  •  97200 просмотра

Лубинец о ситуации с соблюдением россиянами Женевской конвенции: появляются положительные моменты

Эксклюзив
Омбудсмен по конфликтам между гражданами и ТЦК: часто публичные истории вырваны из контекста
26 июня 2024, 15:22  •  84637 просмотра

Омбудсмен по конфликтам между гражданами и ТЦК: часто публичные истории вырваны из контекста

Популярные

FT: США могут выкупить у Израиля 8 систем ПВО Patriot для Украины

FT: США могут выкупить у Израиля 8 систем ПВО Patriot для Украины

  •  39476 просмотра
Зеленский встретился с премьером Словении: говорили о финализации текста соглашения по безопасности

Зеленский встретился с премьером Словении: говорили о финализации текста соглашения по безопасности

  •  37918 просмотра
Зеленский встретился со Столтенбергом в штаб-квартире НАТО: говорили о подготовке к Вашингтонскому саммиту

Зеленский встретился со Столтенбергом в штаб-квартире НАТО: говорили о подготовке к Вашингтонскому саммиту

  •  34924 просмотра
В Google Translate появится более 100 новых языков: среди них крымскотатарский

В Google Translate появится более 100 новых языков: среди них крымскотатарский

  •  43815 просмотра
Ответы ChatGPT не хуже ответов реальных студентов, ИИ поражает преподавателей - исследование

Ответы ChatGPT не хуже ответов реальных студентов, ИИ поражает преподавателей - исследование

  •  52044 просмотра

Публикации

Большинство детективов уволится из НАБУ в ближайшее время - аудит

Большинство детективов уволится из НАБУ в ближайшее время - аудит

  •  119961 просмотра
Дело экс-министра Сольского: у детективов истек разумный срок следствия, суд дал еще 8 месяцев

Дело экс-министра Сольского: у детективов истек разумный срок следствия, суд дал еще 8 месяцев

  •  132198 просмотра
Иностранные эксперты об идее создания экспертного учреждения при НАБУ: не решит вопрос объективности экспертиз

Иностранные эксперты об идее создания экспертного учреждения при НАБУ: не решит вопрос объективности экспертиз

26 июня 2024, 11:07  •  151221 просмотра
"Фантастические твари и где они обитают" или история перезалога зернового терминала "Олимпекс"

"Фантастические твари и где они обитают" или история перезалога зернового терминала "Олимпекс"

25 июня 2024, 11:50  •  178062 просмотра
НАПК выявило конфликт интересов в делах НАБУ - детективы заказывали судебные экспертизы у коллег-прокуроров

НАПК выявило конфликт интересов в делах НАБУ - детективы заказывали судебные экспертизы у коллег-прокуроров

25 июня 2024, 10:24  •  176794 просмотра

Война

Кризис на захваченных территориях Украины: работники экстренных служб не получают выплаты

Кризис на захваченных территориях Украины: работники экстренных служб не получают выплаты

  •  3711 просмотра
Вражеские попадания в пригороде Николаева: 2 человека получили ранения

Вражеские попадания в пригороде Николаева: 2 человека получили ранения

  •  5843 просмотра
Враг сбросил взрывчатку с БПЛА на гражданских в Херсонской области: 2 человека ранены

Враг сбросил взрывчатку с БПЛА на гражданских в Херсонской области: 2 человека ранены

  •  9484 просмотра
Генштаб: на фронте произошло 119 боестолкновений. Самыми горячими направлениями оставались Торецкое, Покровское и Кураховское

Генштаб: на фронте произошло 119 боестолкновений. Самыми горячими направлениями оставались Торецкое, Покровское и Кураховское

  •  14794 просмотра
Оккупанты 32 раза ударили по Сумской области, вызвав 102 взрыва

Оккупанты 32 раза ударили по Сумской области, вызвав 102 взрыва

  •  16775 просмотра

политика

Электронное бронирование: Федоров рассказал, когда начнется бета-тест и кому будет доступно

Электронное бронирование: Федоров рассказал, когда начнется бета-тест и кому будет доступно

  •  19444 просмотра
Бывшего главаря террористов "днр" игоря стрелкова этапировали в колонию

Бывшего главаря террористов "днр" игоря стрелкова этапировали в колонию

  •  25412 просмотра
FT: США могут выкупить у Израиля 8 систем ПВО Patriot для Украины

FT: США могут выкупить у Израиля 8 систем ПВО Patriot для Украины

  •  39476 просмотра
Зеленский встретился с премьером Словении: говорили о финализации текста соглашения по безопасности

Зеленский встретился с премьером Словении: говорили о финализации текста соглашения по безопасности

  •  37918 просмотра
Тимошенко подтвердил, что правоохранители пришли к нему с обыском

Тимошенко подтвердил, что правоохранители пришли к нему с обыском

  •  26177 просмотра

Война

Кризис на захваченных территориях Украины: работники экстренных служб не получают выплаты

Кризис на захваченных территориях Украины: работники экстренных служб не получают выплаты

  •  3711 просмотра
Вражеские попадания в пригороде Николаева: 2 человека получили ранения

Вражеские попадания в пригороде Николаева: 2 человека получили ранения

  •  5843 просмотра
Враг сбросил взрывчатку с БПЛА на гражданских в Херсонской области: 2 человека ранены

Враг сбросил взрывчатку с БПЛА на гражданских в Херсонской области: 2 человека ранены

  •  9484 просмотра
Генштаб: на фронте произошло 119 боестолкновений. Самыми горячими направлениями оставались Торецкое, Покровское и Кураховское

Генштаб: на фронте произошло 119 боестолкновений. Самыми горячими направлениями оставались Торецкое, Покровское и Кураховское

  •  14794 просмотра
Оккупанты 32 раза ударили по Сумской области, вызвав 102 взрыва

Оккупанты 32 раза ударили по Сумской области, вызвав 102 взрыва

  •  16775 просмотра

политика

Электронное бронирование: Федоров рассказал, когда начнется бета-тест и кому будет доступно

Электронное бронирование: Федоров рассказал, когда начнется бета-тест и кому будет доступно

  •  19444 просмотра
Бывшего главаря террористов "днр" игоря стрелкова этапировали в колонию

Бывшего главаря террористов "днр" игоря стрелкова этапировали в колонию

  •  25412 просмотра
FT: США могут выкупить у Израиля 8 систем ПВО Patriot для Украины

FT: США могут выкупить у Израиля 8 систем ПВО Patriot для Украины

  •  39476 просмотра
Зеленский встретился с премьером Словении: говорили о финализации текста соглашения по безопасности

Зеленский встретился с премьером Словении: говорили о финализации текста соглашения по безопасности

  •  37918 просмотра
Тимошенко подтвердил, что правоохранители пришли к нему с обыском

Тимошенко подтвердил, что правоохранители пришли к нему с обыском

  •  26177 просмотра

Новости Бизнеса

Восстановление музеев и поддержка защитников в рамках программы "МХП Поруч". Какие инициативы одержали победу в конкурсе "Благотворительная Украина-2023"

Восстановление музеев и поддержка защитников в рамках программы "МХП Поруч". Какие инициативы одержали победу в конкурсе "Благотворительная Украина-2023"

26 июня 2024, 09:48  •  58167 просмотра
БФ "МХП-Громаді" в третий раз получил самые высокие баллы в Национальном рейтинге благотворительных организаций

БФ "МХП-Громаді" в третий раз получил самые высокие баллы в Национальном рейтинге благотворительных организаций

21 июня 2024, 16:25  •  110879 просмотра
В Киеве состоится первая Всеукраинская конференция по закупкам МХП

В Киеве состоится первая Всеукраинская конференция по закупкам МХП

20 июня 2024, 11:46  •  113587 просмотра

Экономика

Кипер: с 1 июля начнут действовать летние запреты на движение грузовиков в Одесской области

Кипер: с 1 июля начнут действовать летние запреты на движение грузовиков в Одесской области

  •  19106 просмотра
Завтра в Украине графики отключений будут действовать в течение суток

Завтра в Украине графики отключений будут действовать в течение суток

  •  18914 просмотра
Испания поддержит развитие железнодорожных путей Украины под стандарты ЕС

Испания поддержит развитие железнодорожных путей Украины под стандарты ЕС

  •  22668 просмотра
Мелиорация, хлопок, арбузы: Одесская область увеличивает урожаи и экспериментирует с новыми посевами

Мелиорация, хлопок, арбузы: Одесская область увеличивает урожаи и экспериментирует с новыми посевами

  •  17169 просмотра
Нижние этажи и наличие газа: эксперты рассказали, какие квартиры пользуются спросом на рынке аренды жилья

Нижние этажи и наличие газа: эксперты рассказали, какие квартиры пользуются спросом на рынке аренды жилья
Эксклюзив

  •  58015 просмотра

Киев

Короткое замыкание на подстанции: энергетики восстановили электроснабжение в Шевченковском районе Киева

Короткое замыкание на подстанции: энергетики восстановили электроснабжение в Шевченковском районе Киева

  •  14953 просмотра
Инцидент на подстанции не повлиял на жизнеобеспечение Киева - КГВА

Инцидент на подстанции не повлиял на жизнеобеспечение Киева - КГВА

  •  14832 просмотра
Кличко о ситуации на энергообъекте: на трансформаторной подстанции возникло короткое замыкание

Кличко о ситуации на энергообъекте: на трансформаторной подстанции возникло короткое замыкание

  •  16172 просмотра
На энергообъекте в Киеве произошел взрыв и пожар - Кличко

На энергообъекте в Киеве произошел взрыв и пожар - Кличко

  •  14675 просмотра
Водитель BMW сбил 10-летнего мальчика на пешеходном переходе в Киеве. Мужчине сообщили о подозрении

Водитель BMW сбил 10-летнего мальчика на пешеходном переходе в Киеве. Мужчине сообщили о подозрении

  •  15710 просмотра