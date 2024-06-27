Короткое замыкание на подстанции: энергетики восстановили электроснабжение в Шевченковском районе Киева 3 часа назад • 13055 просмотра

Инцидент на подстанции не повлиял на жизнеобеспечение Киева - КГВА 4 часа назад • 12971 просмотра

Кличко о ситуации на энергообъекте: на трансформаторной подстанции возникло короткое замыкание 4 часа назад • 14418 просмотра

На энергообъекте в Киеве произошел взрыв и пожар - Кличко 5 часов назад • 13443 просмотра