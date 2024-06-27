Взрывы прогремели в Николаеве. Об этом сообщил городской голова Николаева Александр Сенкевич, передает УНН.

"В Николаеве слышны взрывы. Подробности позже. Находитесь в безопасных местах", - сообщил Сенкевич.

В области объявлена воздушная тревога.

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