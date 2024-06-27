У Миколаєві пролунали вибухи - мер
Київ • УНН
У Миколаєві, Україна, сталися вибухи, про які повідомив мер міста Олександр Сенкевич. У Повітряних силах попередили про загрозу застосування балістичного озброєння зі південно-східного напрямку.
Вибухи пролунали у Миколаєві. Про це повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич, передає УНН.
"У Миколаєві чутно вибухи. Подробиці згодом. Знаходьтесь у безпечних місцях", - повідомив Сєнкевич.
В області оголошено повітряну тривогу.
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У Повітряних силах попередили про загрозу застосування балістичного озброєння зі південно-східного напрямку.