Ракетные атаки на Николаевщине: 3 человека получили ранения

На Николаевщине в результате атак рф пострадал водитель грузовика и были ранены два человека, а обстрелы ракетами и артиллерией в Галициновской и Очаковской общинах обошлись без пострадавших. Об этом сообщает председатель Николаевской ОГА Виталий Ким, передает УНН.

Детали

По информации районных военных администраций и ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области, на Николаевщине 27 июня в результате падения обломков ракеты ранения получил водитель грузовика и поврежден его автомобиль. Также произошло ДТП, в котором пострадал другой водитель.

Кроме того, вечером того же дня около 21:44 оккупанты нанесли ракетный удар по промышленной инфраструктуре в окрестностях населенного пункта. В результате чего возник пожар. Ранения получили два человека, они были госпитализированы. Сейчас состояние пострадавших стабильное.

Также сегодня в 03:25 захватчики обстреляли из РСЗО Галициновскую общину области. В результате данной агрессии возникло возгорание на территории за пределами населенного пункта, которое было ликвидировано. К счастью, пострадавших нет.

Также в 05:20 и 05:37 обстрелам из артиллерии подверглась акватория Очаковской громады. Здесь тоже без пострадавших.

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