Ракетные атаки на Николаевщине: 3 человека получили ранения
Киев • УНН
В Николаевской области в результате российских обстрелов пострадал водитель грузовика, два человека получили ранения, а ракетно-артиллерийские обстрелы в Галициновской и Очаковской громадах обошлись без жертв.
На Николаевщине в результате атак рф пострадал водитель грузовика и были ранены два человека, а обстрелы ракетами и артиллерией в Галициновской и Очаковской общинах обошлись без пострадавших. Об этом сообщает председатель Николаевской ОГА Виталий Ким, передает УНН.
Детали
По информации районных военных администраций и ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области, на Николаевщине 27 июня в результате падения обломков ракеты ранения получил водитель грузовика и поврежден его автомобиль. Также произошло ДТП, в котором пострадал другой водитель.
Кроме того, вечером того же дня около 21:44 оккупанты нанесли ракетный удар по промышленной инфраструктуре в окрестностях населенного пункта. В результате чего возник пожар. Ранения получили два человека, они были госпитализированы. Сейчас состояние пострадавших стабильное.
Также сегодня в 03:25 захватчики обстреляли из РСЗО Галициновскую общину области. В результате данной агрессии возникло возгорание на территории за пределами населенного пункта, которое было ликвидировано. К счастью, пострадавших нет.
Также в 05:20 и 05:37 обстрелам из артиллерии подверглась акватория Очаковской громады. Здесь тоже без пострадавших.
Вражеские попадания в пригороде Николаева: 2 человека получили ранения27 июня 2024, 21:01 • 25357 просмотров