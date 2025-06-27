Ракетна атака рф на Самар: є загиблі та поранені
Київ • УНН
У місті Самар Дніпропетровської області зафіксовано ракетну атаку, що спричинила пожежу. Наразі відомо про загиблих та поранених, інформація уточнюється.
У Дніпропетровській області внаслідок ворожої ракетної атаки на місто Самар є загиблі та поранені, повідомив у п'ятницю голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram, пише УНН.
У місті Самар через ракетну атаку, на жаль, є загиблі та поранені. Виникла пожежа. Інформацію уточнюємо
У Самарі повторний вибух на тлі повітряної тривоги - ОВА27.06.25, 11:29 • 1914 переглядiв