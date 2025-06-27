Ракетная атака рф на Самар: есть погибшие и раненые
Киев • УНН
В городе Самар Днепропетровской области зафиксирована ракетная атака, повлекшая пожар. Сейчас известно о погибших и раненых, информация уточняется.
В Днепропетровской области в результате вражеской ракетной атаки на город Самар есть погибшие и раненые, сообщил в пятницу глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram, пишет УНН.
В городе Самар из-за ракетной атаки, к сожалению, есть погибшие и раненые. Возник пожар. Информацию уточняем
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