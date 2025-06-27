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Ракетная атака рф на Самар: есть погибшие и раненые

Киев • УНН

 • 428 просмотра

В городе Самар Днепропетровской области зафиксирована ракетная атака, повлекшая пожар. Сейчас известно о погибших и раненых, информация уточняется.

Ракетная атака рф на Самар: есть погибшие и раненые

В Днепропетровской области в результате вражеской ракетной атаки на город Самар есть погибшие и раненые, сообщил в пятницу глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram, пишет УНН.

В городе Самар из-за ракетной атаки, к сожалению, есть погибшие и раненые. Возник пожар. Информацию уточняем

- написал Лысак.

В Самаре повторный взрыв на фоне воздушной тревоги - ОВА27.06.25, 11:29 • 1932 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
Днепропетровская область
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