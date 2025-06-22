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Ракетна атака на Запорізький район: тисячі абонентів залишились без світла

Київ • УНН

 • 1462 перегляди

22 червня російські війська атакували Запорізький район балістичними ракетами, залишивши майже 5 тисяч абонентів без електропостачання. Внаслідок удару в одному з приватних помешкань виникла пожежа, але мешканці не постраждали.

Ракетна атака на Запорізький район: тисячі абонентів залишились без світла

Ввечері 22 червня росія атакувала балістичними ракетами Запорізький район. Внаслідок ворожого обстрілу тисячі абонентів залишилися без електропостачання. Про це інформує керівник Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Іван Федоров, передає УНН.

Внаслідок ворожого удару в Запорізькому районі без електропостачання залишились майже 5 тисяч абонентів. Щойно дозволить безпекова ситуація - енергетики почнуть ремонтні роботи

- повідомив Іван Федоров о 22:11.

За словами чиновника, через атаку росіян в Запоріжжі в одному із приватних помешкань сталась пожежа.

"На щастя, мешканці не постраждали. А надзвичайники швидко усунули загоряння", - додав керівник Запорізької обласної військової адміністрації.

Нагадаємо

22 червня у Запорізькій області армія рф обстріляла бригаду "Запоріжжяобленерго" під час аварійно-відновлювальних робіт, пошкодивши автовишку, але енергетики не постраждали. Від початку повномасштабної війни загинуло двоє працівників компанії, ще 13 отримали поранення.

У Запоріжжі пошкоджено багатоповерхівку та гуртожиток внаслідок атаки (відео)17.06.25, 05:35 • 4562 перегляди

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

Війна
Запорізька область
Запоріжжя
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