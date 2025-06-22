Ракетная атака на Запорожский район: тысячи абонентов остались без света
Киев • УНН
22 июня российские войска атаковали Запорожский район баллистическими ракетами, оставив почти 5 тысяч абонентов без электроснабжения. В результате удара в одном из частных домовладений возник пожар, но жители не пострадали.
Вечером 22 июня россия атаковала баллистическими ракетами Запорожский район. Вследствие вражеского обстрела тысячи абонентов остались без электроснабжения. Об этом информирует руководитель Запорожской областной военной администрации (ОВА) Иван Федоров, передает УНН.
В результате вражеского удара в Запорожском районе без электроснабжения остались почти 5 тысяч абонентов. Как только позволит ситуация с безопасностью - энергетики начнут ремонтные работы
По словам чиновника, из-за атаки россиян в Запорожье в одном из частных домов произошел пожар.
"К счастью, жители не пострадали. А чрезвычайники быстро устранили возгорание", - добавил руководитель Запорожской областной военной администрации.
Напомним
22 июня в Запорожской области армия рф обстреляла бригаду "Запорожьеоблэнерго" во время аварийно-восстановительных работ, повредив автовышку, но энергетики не пострадали. С начала полномасштабной войны погибло двое сотрудников компании, еще 13 получили ранения.
В Запорожье повреждены многоэтажка и общежитие в результате атаки (видео)17.06.25, 05:35 • 4560 просмотров