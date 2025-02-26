Райана Рейнольдса помітили у Нью-Йорку на тлі скандалу з фільмом “Покинь, якщо кохаєш”

Райана Рейнольдса помітили у Нью-Йорку у вівторок вранці – лише через кілька днів після сенсаційного повідомлення про те, що він прагне заручитися підтримкою серед голлівудських колег.

Про це повідомляє Daily Mail, пише УНН.

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Як повідомляє ЗМІ, 48-річний актор вийшов на вулицю сам, не знімаючи сонцезахисних окулярів, що лише підживило чутки про його залученість у скандал навколо фільму "Покинь, якщо кохаєш", режисером якого був Джастін Балдоні.

У шокуючій статті Hollywood Reporter, присвяченій драмі Блейк Лайвлі і Джастіна Балдоні "Покинь, якщо кохаєш", джерела видання стверджують, що в останні кілька тижнів Райан був "надзвичайно активний", намагаючись "заручитися максимальною підтримкою" серед своїх голлівудських колег.

Після публікації першої статті в The New York Times 41-річного Джастіна виключили з агентства WME, яке також представляє інтереси Райана та Блейк.Його продюсерська компанія Wayfarer, яку Балдоні заснував разом зі Стівом Саровіцем, також припинила співпрацю з ним.

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Нещодавно Лайвлі та Рейнольдс з’явилися разом на ювілейному шоу SNL50: The Anniversary Special, що викликало бурхливу реакцію фанатів. Під час трансляції Рейнольдс пожартував на тему скандалу, викликавши неоднозначні коментарі.

Під час трансляції Рейнольдс висміяв їхній скандал з Бальдоні в скетчі з Тіною Фей та Емі Полер.

Рейнольдс встав із залу поруч з Лайвлі і сказав: "У мене є питання".

Його запитали: "О, Раян Рейнольдс, як справи?", на що він відповів: "Відмінно - а що ти чув?" - натякаючи на місяці заголовків про проблеми з виробництвом літнього хіта "Покинь якщо кохаєш".

Користувачі соцмереж припустили, що пара намагається повернути симпатію громадськості, використовуючи свою популярність та гумор.

Вони дійсно думають, що зможуть обдурити нас, змусивши повірити, що для них все це великий жарт, і що вони вище тієї катастрофічної історії, яка формується навколо них??? - написав один з користувачів.

Нагадаємо

Адвокат американського актора Джастіна Бальдоні, Браян Фрідман, натякнув на серйозний фінансовий тиск, який чинить тривала судова справа з акторкою Блейк Лайвлі на кар’єру його клієнта. За його словами, Бальдоні втратив значну кількість професійних можливостей, втім подробиць він не розкривав.