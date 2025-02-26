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Райана Рейнольдса заметили в Нью-Йорке на фоне скандала с фильмом «Брось, если любишь»

Киев  •  УНН

 • 4260 просмотра

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Райана Рейнольдса заметили на улицах Нью-Йорка в солнцезащитных очках после скандальных сообщений о его попытках заручиться поддержкой в Голливуде. Актер недавно пошутил о ситуации во время шоу SNL50.

Райана Рейнольдса заметили в Нью-Йорке во вторник утром - всего через несколько дней после сенсационного сообщения о том, что он стремится заручиться поддержкой среди голливудских коллег.

Об этом сообщает Daily Mail, пишет УНН.

Детали

Как сообщает СМИ, 48-летний актер вышел на улицу сам, не снимая солнцезащитных очков, что лишь подпитало слухи о его вовлеченности в скандал вокруг фильма «Брось, если любишь», режиссером которого был Джастин Балдони.

В шокирующей статье Hollywood Reporter, посвященной драме Блейк Лайвли и Джастина Балдони «Брось, если любишь», источники издания утверждают, что в последние несколько недель Райан был «чрезвычайно активен», пытаясь «заручиться максимальной поддержкой» среди своих голливудских коллег.

После публикации первой статьи в The New York Times 41-летнего Джастина исключили из агентства WME, которое также представляет интересы Райана и Блейк. Его продюсерская компания Wayfarer, которую Балдони основал вместе со Стивом Саровицем, также прекратила сотрудничество с ним.

Тейлор Свифт "ставит на паузу" дружбу с Блейк Лайвли: что происходит29.01.25, 18:44 • 113618 просмотров

Недавно Лайвли и Рейнольдс появились вместе на юбилейном шоу SNL50: The Anniversary Special, что вызвало бурную реакцию фанатов. Во время трансляции Рейнольдс пошутил на тему скандала, вызвав неоднозначные комментарии.

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Во время трансляции Рейнольдс высмеял их скандал с Бальдони в скетче с Тиной Фей и Эми Полер. 

Рейнольдс встал из зала рядом с Лайвли и сказал: «У меня есть вопрос».

Его спросили: «О, Райан Рейнольдс, как дела?», на что он ответил: «Отлично - а что ты слышал?» - намекая на месяцы заголовков о проблемах с производством летнего хита «Брось если любишь».

Пользователи соцсетей предположили, что пара пытается вернуть симпатию общественности, используя свою популярность и юмор.  

Они действительно думают, что смогут обмануть нас, заставив поверить, что для них всё это большая шутка, и что они выше той катастрофической истории, которая формируется вокруг них????

- написал один из пользователей.

Напомним,

 Адвокат американского актера Джастина Бальдони, Брайан Фридман, намекнул на серьезное финансовое давление, которое оказывает затянувшееся судебное дело с актрисой Блейк Лайвли на карьеру его клиента. По его словам, Бальдони потерял значительное количество профессиональных возможностей, впрочем, подробностей он не раскрывал. 

Алина Волянская

Алина Волянская

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